Karol G explota contra personas sentadas en su concierto de Guadalajara 

Así como Madonna le gritó “stand up” a Lucía Méndez durante un concierto, ahora fue Karol G quien se molestó al ver personas sentadas en su presentación en la ciudad de Guadalajara.

“La Bichota” reclamó a unos asistentes el permanecer en sus asientos mientras ella lo daba todo sobre el escenario.

“¿Por qué hay tres personas sentadas en un palco? Yo no entiendo. Y hablando por teléfono. No. Eso probablemente en cualquier otro concierto, pero en el de Karol G, no. ¡Hágame el HP favor! No me haga sacarla aquí y ponerla a bailar porque entonces ya no nos entendemos ”, dijo llevándose la mano a la cintura y evidenciando su enojo.

Después de este episodio, la reguetonera colombiana siguió bailando y deleitando a sus fanáticos con cada uno de los éxitos que forman parte de su Bichota Tour.