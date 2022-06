Karla Panini confiesa no extrañar a Karla Luna ya que la ve en todas partes

Una vez más Karla Panini da de qué hablar con sus declaraciones, y es que recientemente la ‘lavandera rubia’ confesó que no extrañaba a su “querida amiga” Karla Luna, quien murió a causa de un cáncer y de la que mucho se dijo terminó enemistada.

A través del podcast llamado Pragmático, Panini dio a conocer que muchos de sus seguidores le han preguntado si extraña a Luna, a lo que la regiomontana confesó que “no la extrañaba debido a que la veía todos los días en los rostros de sus hijas:

“La otra vez me preguntaron en mi Instagram si yo la extrañaba y mi respuesta fue: no la extraño porque está aquí”, comenzó Karla Panini.

“La veo en Sara, la veo en Victoria. La veo cuando Sara canta, canta muy bonito y Luna cantaba bonito. La veo en Victoria cuando pinta, Karla era muy artística, pintaba cuadros y le salían muy bonitos. La veo en Sara cuando se arregla en las mañanas para ir a la escuela, es muy coqueta y así era Karla también. La veo en Victoria cuando es bien atrevida, no le da miedo nada, eso era Luna, era muy atrevida”.

Tras esto, Karla Panini cuenta como a Luna se le ocurrían “las ideas más locas” para Las Lavanderas: “Ándale flaca, vamos a hacerlo y yo de ‘no, espérate’ (...) Y entonces me animaba y ya lo hacía yo”.

Asimismo, Panini desmintió que Karla Luna se fue molesta con ella y viceversa, asegurando que tiene una bonita sensación cada que la recuerda:

“La gente piensa que ella se quedó odiándome a mi y yo a ella, eso es una mentira. Tengo una muy linda sensación cuando la recuerdo, tengo una muy linda sensación cuando la veo en sus hijas y por eso las cuido porque tengo una misión más importante de todo lo que digan allá afuera”.

(FOTO: ESPECIAL)

Para finalizar con sus declaraciones, le cuestionaron si en algún momento ella ha sentido una presencia paranormal o una sensación tipo celestial desde que Luna falleció a lo que aseguró que sí, pero la llenaba de tranquilidad.

“Mira ésta paz, que hoy vivo y que hoy tengo y que hoy tenemos mi esposo y yo, y que lo puedes ver en mis hijos y en el entorno que tenemos , no es una paz de dientes pa’ fuera fuera, es una paz real. Es una paz que te da Dios, y una paz que sobrepasa todo entendimiento porque has sido perdonado, has sido liberado, estás contento, estás feliz”, finalizó.