Karla Camacho toca por primera vez la Comarca Lagunera con su tour Siempre Travies

Comediante de stand up, guionista y actriz, a su corta vida, la carrera de Karla Camacho ya se pronostica como próspera y llena de mucha comedia, y es que a sus 25 años, la joven ha estado en diversos escenarios a lo largo y ancho del país y ahora es el turno de la Comarca Lagunera de presenciar su talento.

Será este jueves 1 de septiembre cuando la comediante presente por primera vez su tour titulado Siempre Travies en un reconocido establecimiento sobre la avenida Morelos.

Sobre su llegada, Karla aseguró que se encuentra emocionada por presentarse por primera vez en Torreón y conocer, aunque sea un poquito, esta ciudad.

“Me siento muy emocionada, nunca pensé que al empezar al hacer stand up iba a pasar, ¿sabes cómo?, siempre sueñas con un tour, vas y empiezas con tu show y ahora que está pasando se siente muy bonito, o sea, antes conocía solo Toluca”, menciona con su característico sentido del humor.

FOTO: CORTESÍA

A lo largo de su tour, Karla siempre estuvo cerca de su mejor amiga y también comediante Isabel Fernández, quien en esta ocasión no podrá acompañarla pero a pesar de ello, se encuentran emocionadas de poder realizar sus propios shows. “Es muy bonito compartir escenario con mi mejor amiga, las dos estuvimos en nuestro proceso de crecer y es muy bonito vernos hacer lo que siempre platicábamos, lo que decíamos que algún día nos gustaría hacer, un tour, tener nuestras fechas, hacer sold out”, reveló a través de una llamada telefónica.

Karla relata que su interés por dedicarse al stand up creció desde que vio Live from Pachuca, un especial del comediante mexicano Richie O’ Farrill, con quien le gustaría colaborar. “Antes de hacer stand up, yo estudiaba una carrera, todo salió mientras yo hacía stand up, pero empecé a hacerlo porque, para empezar, vi el especial de Ricardo O'Farrill y me gustó mucho”.

“Luego, la verdad siempre he sido cagadita (chistosa), entonces unos amigos me dijeron: ‘oye, deberías hacer stand up’ y empecé a hacerlo, tomé un taller y desde la primera vez que me subí algo pasa, te gusta demasiado, se vuelve como adictivo estarte subiendo, como que eso me pasó”, apuntó.

FOTO: CORTESÍA

Cuando se le cuestionó si incursionar en el mundo de la comedia fue difícil, más porque generalmente está predominado por hombres, Karla mencionó que “no se le hizo complicado”, asegurando que las oportunidades “llegaron parejo” para todos.

A pesar de esto, la comediante originaria de Ciudad de México reconoció que el reto más grande que ha tenido desde que incursionó en el mundo de la comedia fue crecer profesionalmente. “Creo que tratar de crecer, hacerme conocer más es lo más difícil, es como de: ‘okay, va, das risa y todo, pero ahora ¿cómo le vas a hacer para que más gente te conozca y quiera ir a tu show?’, creo que ese es el reto más grande”.

A partir de aquí, las redes sociales tomaron gran presencia en la vida de Karla, tanto así que actualmente cuenta con una audiencia de 467 mil seguidores. A pesar de ser el lugar donde más personas pudieron conocer su talento, reveló que la comedia entre plataformas y en vivo es completamente diferente.

“El stand up es un guion, está escrito y pensado, todo está meditado, vaya, tiene una estructura y un orden, mientras que contenidos en internet, por lo general, no tienen un orden, es más que nada improvisado”. Aun así, la mexicana prefiere presentarse en vivo, a pesar de sentirse nerviosa antes de cada show.

FOTO: CORTESÍA

“Sí, te pones muy nerviosa, pero al momento en el que entras al escenario, agarras el micrófono y hablas, como que todo este nerviosismo lo transformas en energía o en seguridad para dar el show, cuando estás hablando solo lo estás haciendo, no estás pensando en otras cosas, nada más dices lo tuyo”.

Por otra parte, Karla también habló un poco sobre su participación en la serie original de Amazon Prime, LOL, donde estuvo compartiendo escenario con Eugenio Derbez, a quien admiraba desde que era muy pequeña. “Siempre he sido fan de Eugenio, yo veía la Familia Peluche cuando estaba muy chiquita, entonces trabajar con él y en ese proyecto tan importante estuvo muy bonito, estuvo cool. Hubo muchos retos también a nivel creativo, nivel de comedia, porque yo me río mucho, pero entrenamos y se logró”, contó.

Karla Camacho define a su comedia como “traviesa”, explicándola como divertida, alivianada y real y con ella espera brindarle un buen momento a los laguneros que se den cita a disfrutar de su show.

“Espero causarles un buen jueves, que se vayan felices, que saquen el estrés, que se diviertan y que se pongan traviesos”, finalizó con una risa contagiosa.