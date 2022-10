Karely Ruiz confiesa que quiso ser enfermera pero que la rechazaron por sus tatuajes

Karely Ruiz vio frustrados sus sueños de continuar una carrera profesional por lo que considera un acto de discriminación.

Antes de convertirse en una de las influencers que más ganancias genera en OnlyFans, la regia anhelaba terminar sus estudios de enfermería.

En varias entrevistas, ha hablado de lo difícil que fue su vida antes de ganar millones con su contenido. Por ello, a los 17 años se vio obligada a vender dulces para ayudar a su familia, esto mientras estudiaba y creaba contenido para sus redes.

Ante el éxito que alcanzó con el contenido exclusivo para adultos, dejó de lado sus estudios; sin embargo, cuando intentó retomar sus estudios la rechazaron.

La modelo erótica contó en el podcast "Creativo", de Roberto Martínez, que la escuela de la cual la rechazaron fue la "Escuela de Enfermería del hospital OCA", una de las más importantes en Monterrey.

"Ahí yo estuve. Después traté de volver a entrar y me dijeron que no por mis tatuajes. 'No, no puedes, es que por tus tatuajes'. Digo calificaciones, tengo buenas calificaciones. Voy a estudiar, no a que me vean los tatuajes", contó la joven de 22 años.

A pesar del rechazo, Karely explicó su deseo por seguir estudiando, además de abrir un restaurante.