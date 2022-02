Juré que me iba a morir: Michelle Renaud sufre accidente tras montar a caballo

Michelle Renaud desafió uno de sus mayores miedos: montar un caballo, y aunque la experiencia le dejó muchas lecciones, los moretones y el miedo de morir también se hicieron presentes.

La actriz compartió con sus fans cómo vivió el momento de por fin dejar a un lado sus temores y poder montar un caballo, aunque confesó que sentirse demasiada confiada la llevó a perder el control y a terminar en el suelo.

Gracias a sus reflejos, la actriz pudo saltar del caballo cuando este intentó tirarla, sin embargo, ella misma confiesa el miedo que sintió cuando el caballo pudo haber caído encima de ella.

"Juré que me iba a morir", contó entre sus asistentes y personas que trataron de auxiliarla cuando el caballo corrió a toda velocidad sin hacer caso al mando de la actriz.

En su cuenta de Instagram, Michelle presumió su logro, y reconoció que todo es posible cuando se tienen las ganas suficientes para lograrlo.

"Hoy me queda más que claro que lo único que importa en la vida son LAS GANAS. Con ganas se vencen los miedos, con ganas te caes y te levantas, con ganas avanzas en pareja hacia donde sea sin importar los obstáculos, con ganas logras trabajar donde más te apasiona, con ganas puedes convencer al mundo entero, con ganas intentas las cosas hasta que te salen , con ganas súperas cualquier contratiempo. CON GANAS todo , absolutamente todo sale.Si algo no funciona o no se logra.. Es porque simplemente no se tuvieron las suficientes ganas", escribió.Reanaud cuenta que cuando ya se sintió confiada, intentó parar al caballo en dos patas, se confió de más y perdió el dominio del animal.

"Cuando yo pensé que el caballo y yo éramos uno mismo y que ya lo podía dominar, me descuidé y me dominó el a mí. Y aprendí que nunca cuando alcanzas tu meta debes confiarte y dar por hecho siempre hay que seguir con humildad. En las relaciones o en el trabajo si das por hecho puedes perder todo lo ganado. Por eso sin importar nada todos los días con humildad hay que regar la planta", reflexionó.

Cuando la actriz logró saltar para protegerse de una caída fuerte, sintió como si alguien la hubiera jalado abajo de un tráiler, donde rodó al caer; Michelle relata que ese alguien pudo haber sido su madre, pues a pesar de que ella ya falleció, la sigue sintiendo en otras formas.

"Les juro fue superintenso todo y no me pasó nada. Incluso cuando me logré aventar del caballo, vi como que se me venía encima y de la nada algo me jalo abajo del tráiler.. Para mí fue mi mamá. Y eso me dice que cuando se muere alguien que amamos, no se va, hay que aprender a sentirlos en su nueva forma".

"Logré parar al caballo como 5 veces. Mi yo del pasado jamás hubiera creído que me podía ni siquiera subir a uno", confiesa.

A pesar de los fuertes golpes, Renaud recurrió a la hieloterapia, la cual le redujo mucho el dolor que sentía en el cuello, espalda, cadera, piernas y sobre todo los tobillos.

Michelle Renaud se siente muy orgullosa de sí misma, y está dispuesta a volver a montar un caballo, eso sí, reconoce, sin sentirse "la muy muy".