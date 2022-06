Jurassic World: Dominion, un salto a la nostalgia

Tras varios meses de espera, hoy miércoles 1 de junio llega por fin a todos los cines de la Comarca Lagunera el gran estreno de la película Jurassic World: Dominion, una producción que busca jugar con la nostalgia de los miles de fanáticos que siguieron la saga desde sus inicios, en 1993.

Esta nueva entrega contará con el reparto original de la primera película: Jeff Goldblum, Laura Dern y Sam Neill; ellos formarán equipo con los actuales protagonistas como Chris Pratt y Bryce Dallas Howard.

SINOPSIS

A pesar de que la isla Nublar y su parque han sido destruidos, los problemas no han terminado. Y es que con los dinosaurios dispersos por todo el mundo se puede llegar a complicar la existencia de los seres humanos, provocando que se mezclen el pasado y el presente, llegando a un alto nivel de tensión.

APOYAN ESPECIALISTAS

Por si lo anterior no fuera lo suficientemente persuasivo para ir a ver esta nueva película, hace un par de meses se dio a conocer que, para ser más precisos con los diseños y el entorno, los productores contrataron al reconocido paleontólogo Steve Brussate como consultor y asesor científico, asegurando que planean sorprender a todos los fieles fanáticos con la increíble precisión científica que tendrá la película.

Y es que la producción planea presentar “dinosaurios que actúen como animales reales, en lugar de máquinas de matar sin sentido que atacan a ciudades sin una buena razón”, dejando de paso la posibilidad de que aparezcan nuevas especies con una apariencia más actual, los cuales también serán asesorados por el mismo Brussate.

(FOTO: ESPECIAL)

ACTORES DE JURASSIC PARK VISITAN CDMX

Cabe recordar que no fue hace mucho que el elenco visitó tierras aztecas en medio de la promoción de esta nueva película. Durante esos días pudimos observar a Jeff Goldblum, Bryce Dallas Howard, DeWanda Wise y el director Colin Trevorrow en el segundo piso de un turibús, disfrutando de la bella ciudad de la CDMX.

Además de que días anteriores, el 23 de mayo, se llevó a cabo la "black carpet" y premiere del filme en el centro comercial Oasis de la Ciudad de México.

(FOTO: ESPECIAL)

ESTRENO EN LAS SALAS DE LA COMARCA LAGUNERA

Será a partir de este miércoles cuando las salas laguneras le den la bienvenida a esta producción, la cual dicho sea de paso tuvo un costo de alrededor de 165 millones de dólares, siendo la más costosa que la franquicia ha tenido, esperando que logre romper el récord en las taquillas de todo el mundo y tú, ¿estás listo para adentrarte a esta nueva aventura?

LOS ERRORES DE JURASSIC PARK QUE SPIELBERG NO QUIERE QUE SEPAS

Sin embargo detrás del talón del éxito hay una sombra que le persigue hasta el día de hoy: la verdad de paleontólogos que han vislumbrado los errores que sitúan a esta cinta en lo que es, una película de ficción.

(FOTO: ESPECIAL)

Daily Mail publicó algunas de las fallas e imprecisiones históricas cometidas en la saga, estrenada en 1993, y que ahora estrena su más reciente película Jurassic World.

Una de ellas es que, los velociraptors eran incapaces de abrir puertas, comenzando por el hecho que no estas no existían en el Cretácico (hace más de 70 millones de años).

Sin embargo, el paleontólogo y dinosauriólogo Jack Horner, que asesoró a Spielberg en la primera entrega del filme, argumentó que no hay pruebas suficientemente fuertes para contradecir esta aptitud y, en cambio, está bien demostrado que este tipo de dinosaurios terópodos dromeosáuridos eran muy inteligentes y podían desarrollar capacidades inesperadas.

Otro especialista, James Kirkland, señaló otro de los errores de la película y uno de los más grandes: no todos los dinosaurios son coriáceos, que es el término que se usa para describir a los dinosaurios con pieles duras y escamosas, pero a diferencia de cómo se plasma en la película, hay otros que tenían la piel blanda y otras que tenían plumas. Optar por dar esta apariencia a todos los dinosaurios de la saga refuerza le idea equivoca que se tratan de una especie escamosa.

Colin Trevorrow, el director actual de la cinta, decidió no reivindicar las equivocaciones de Spielberg y dijo que prefirió dejar fuera de la trama a los dinosaurios con aves, con la justificación que se trata solo de una película de ficción que puede tomarse varias licencias, como la de excluir especies. El cineasta publicó en su cuenta de Twitter que en, Jurassic World 4, no habría plumas, eliminado toda esperanza de los fanáticos de la saga y amantes del mesozoico.

No es la primera vez que Trevorrow justifica las omisiones de la producción bajo el mismo argumento, pues cuando se le cuestionó acerca del "dinosaurio inteligente" que incluye en "Jurassic World", dijo que lo que ocurre con esa especie, durante la película, es mucho más factible que lo narrado en otras películas.

Otra de las inconsistencias de la cinta tiene que ver con la metodología de supervivencia a las que podrías recurrir de encontrarte con un Tiranosaurio rex, pues en una de las escenas más famosas de la primera película, Alan Grant, alias "Doctor Dinosaurio", rescata a una pequeña niña de ser descubierta por el T-rex al explicarle que si no se mueve no habrá forma en que sea atacada, pues según los argumentos de la saga, si un dinosaurio no ha visto a un ser humano antes, no tiene por qué reconocerlo, teoría con la que la paleontología no está de acuerdo.

El cineasta también exageró las dimensiones de los dinosaurios. Por ejemplo, un velociraptor es del tamaño de un perro. Lo mismo pasa con el mosasaurus y el tylosaurus, especies que maximizaron exageradamente.