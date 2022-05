Julián Gil revela que fue diagnosticado con cáncer de piel

Vaya sorpresa que causó Julián Gil luego de revelar que hace poco más de un año fue diagnosticado con cáncer de piel, haciendo un fuerte llamado a sus fanáticos a que tomen precauciones y no se expongan tanto a los rayos del sol.

A través de un video de su cuenta oficial de Facebook, el argentino compartió su testimonio, revelando cómo ha sido su proceso para recuperarse.

Al inicio del clip, el galán de telenovelas dijo que estaba contando esto luego de que muchos de sus seguidores le preguntaran sobre la enorme cicatriz que tiene de lado de su pecho izquierdo:

“Resulta que hace más de un año me apareció un lunarcito con un relieve, fui al doctor y resultó ser cáncer de piel, pero ya estoy bien, se tuvo que operar pero para mí fue un shock sumamente grande enterarme que tenía cáncer”.

Tras esto, el ex de Marjorie de Sousa aseguró que hacía este video no para victimizarse, sino más bien para concientizar a la gente sobre lo malo que es la exposición excesiva a los rayos del sol:

“Este video es específicamente para concientizar a la gente de que debemos de cuidarnos, lo mío fue cáncer de piel, y entiendo que fue debido al exceso de sol, los que me conocen saben que siempre abusé muchísimo del sol, yo siempre quería estar achicharrado”

FOTO: ESPECIAL

El actor de La Herencia aseguró que abusó mucho de productos de bronceado que resultaron ser altamente dañinos para su piel y a pesar de que ya está bien va frecuentemente a chequeos para comprobar que nada se salga de control:

“Obviamente cada seis meses tengo que irme a hacer chequeo, así que no tomen sol, la verdad, o tomen usando protector o bloqueador y demás. Estoy bien, no se preocupen, esto pasó hace un año y pico, fue casi en pandemia, solo quería hacer el video para que se cuidaran mucho y cuando vean un lunarcito o una manchita que les preocupen vayan al medico y chéquenlo, no hay nada más importante que la salud”, finalizó.