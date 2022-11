Judicatura suspende 'sin investigar' a juez de Monclova

Cuatro días después de una queja presentada por el Ministerio Público, la Judicatura ordenó la suspensión de un Juez Penal “de manera indebida” afirmó el abogado litigante Napoleón Alvarez Correa.

Junto con Miguel Ángel Sarabia, Juez removido por validar el criterio de un tribunal unitario de distrito y cambiar una medida cautelar, también fue suspendido un secretario de actas.

El profesional del derecho indicó que no se le dio oportunidad de responder a la acusación al juez que fue suspendido, ni se realizó un procedimiento administrativo para establecer la responsabilidad o exonerar al acusado del hecho que se le imputó.

Alvarez Correa, quien no litiga en el ramo penal y no tiene participación en el juicio por la que fue el juzgador suspendido, dijo que no necesita conocer la causa penal, porque el procedimiento que se le debió realizar al juez debió comenzar con notificarle del señalamiento e iniciar la investigación correspondiente.

Agregó que la suspensión sorpresivamente expedita, es porque la Judicatura quiere traer de Saltillo abogados por compromisos, y compadrazgos para hacerlos jueces.

Sostuvo que Miguel Mery Ayup, presidente de la Judicatura, que amalgama de manera dual el Poder Judicial del Estado, cometió una violación máxima al juez y al secretario al removerlos de sus puestos, acto que fue, afirmó Alvarez Correa, un exceso de funciones y al margen de la ley.

Afirmó que la actitud es totalmente dolosa y que se persiguen intereses de otra naturaleza.

Para acomodar a personal de Saltillo en la estructura judicial del distrito de Monclova, amistades de influyentismo. Citó como ejemplo el juzgado primero de lo familiar donde ya hay un enviado de la capital del Estado. Agregó que en el Juzgado penal hay otros, y en el Juzgado Laboral están los últimos recién llegados.

“El presidente, además de carecer de funciones (porque no puede intervenir en la aplicación de un criterio dentro de un juzgado), empezó por lo de atrás” al suspenderlos.

La queja, por el cambio en la medida cautelar la presentó el Ministerio Público el 29 o 30 de octubre, y de manera sorpresiva, sin investigación de por medio, sin notificación o toma de declaraciones de los funcionarios del poder judicial del distrito judicial de Monclova fueron retirados de sus cargos, afirmó Alvarez Correa.

Señaló que podría representar el Juez, con un equipo de otros profesionales del derecho, para promover un juicio de Amparo para que sea restituido en su cargo. “Ya hubo algunos acercamientos; estamos analizando presenta el Amparo a la brevedad un equipo de abogados.