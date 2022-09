Joven asegura ser hijo de Shakira y la acusa de haberlo abandonado 

Actualmente, Shakira vive uno de los momentos más complicados de su vida personal, y es que después de que se anunciara su separación con el futbolista Gerard Piqué, por presunta infidelidad por parte de él, las cosas para la colombina podrían estar lejos de terminar.

Y es que recientemente un joven dio a conocer a todos los medios colombianos y latinoamericanos que él era hijo de la cantante y del actor Santiago Alarcón, quienes presuntamente lo habrían abandonado en los años 90.

A través de sus redes sociales, el actor dio a conocer este hecho y destacó que todo era “una inconsistencia por parte del muchacho”, sin embargo, esto había escalado aún más, ya que el joven se estaba presentado en su área de trabajo e incluso había viajado hasta Colombia para poder verlo y hablar con él.

instagram.com/reel/CiKmn-PgvCU/

Según comentó Sebastián, dio a conocer que este muchacho, cuyo nombre no quiso revelar por cuestiones legales, le estaba pidiendo una fuerte suma de dinero como indemnización por “todos estos años de abandono”.

Mediante su cuenta de Instagram, el actor colombiano dio a conocer su caso y denunció de manera pública lo que le estaba ocurriendo.

“Esta es una denuncia pública porque estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven, cuyo nombre voy a omitir por recomendación del abogado, pero que vamos a llamarlo muchacho”, inició el actor.

Tras esto, Sebastián dio a conocer que dicho muchacho le había estado mandando mensajes en redes sociales diciéndole que era su hijo y al ver que no le respondía, decidió mandarle mensaje a todos los amigos del actor y al ver que ellos tampoco le contestaban decidió contactar a la p’prensa colombiana.

FOTO: ESPECIAL

“Muchos medios aceptaron porque la noticia era una bomba, pero muchos (medios) al sentarse con él se dieron cuenta de que no hilaba las cosas, que su relato era completamente incoherente, entonces no le hacían caso”.

Las cosas escalaron aún más cuando este chico decidió viajar hasta colombiana para conocer al actor y al ver que no había respuesta decidió ir hasta su lugar de trabajo y no irse hasta que el actor lo atendiera.

Cuando el actor decidió hablar con él, el joven no solo le reveló cuando lo dieron en adopción, sino que también confesó quien era su mamá biología:

“Resulta que él asegura que su papá biológico, como él asegura, soy yo y su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero me toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, y resulta que su mamá biológica es Shakira”.

FOTO: ARCHIVO

“Dice que yo lo entregué en adopción en el año de 1992, cuando yo tenía 12 cumplidos, imagínense, yo a los 12 entregando en adopción (…) Ahí les va el caso que les decía de extorsión porque me pide 835 millones de pesos”.

Para finalizar, el actor aseguró que nunca ha conocido a Shakira y comentó que las autoridades ya estaban tomando cartas al asunto, sin embargo, aseguró que temía por su vida y por la de su familia, ya que su trabajo ya había sido violado.

Por el momento, Shakira no ha dado declaraciones al respecto.