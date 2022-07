Joshua Okamoto habla de su personaje en la tercera temporada de Control Z

Lejos quedaron los días en que las telenovelas juveniles con temáticas rosas que atrapaban a la audiencia, con la llegada de servicios de "streaming" y la posibilidad de acceder a contenidos con mayor diversidad en sus historias, tales como Euphoria (HBO Max), Élite (Netflix) y Riverdale (The CW), por mencionar algunos; el reto de las producciones de México era poner en marcha una ficción que planteara los problemas actuales de los jóvenes y adolescentes; sin dejar de lado el presentar una trama interesante. El resultado: Control Z.

El drama estrenado en mayo del 2022 logró atrapar a millones de usuarios del gigante del "streaming" por su forma de contar historias de misterio, secretos y asesinatos a través de sus personajes juveniles.

Uno de los nuevos personajes de la tercera temporada de la serie, estrenada este 6 de julio es "Gibrán", interpretado por el actor Joshua Okamoto, quien ofreció una entrevista para El Siglo de Torreón, en donde habló de su experiencia trabajando en esta exitosa serie mexicana, así como los retos de dar vida a un personaje, que en sus palabras: "es un golpe de realidad" para Control Z.

-¿Cómo fue llegar a Control Z?

"Una manera muy legitima de irte abriendo espacio en la industria, que tu trabajo se visibilice, que a alguien le guste, y que ese alguien te hable para hacer una colaboración. Cuando llegué a Control Z estaba muy feliz por lo que implica esta serie".

-¿Qué le aporta tu personaje "Gibrán" a la trama?

"Le aporta un golpe de realidad. Siento que los personajes habían estado dentro de un contexto escolar, que es el Colegio Nacional, y de repente ver a 'Gerry', que es interpretado por Patricio Gallardo en un contexto fuera de lo escolar, que no es amable con nadie, y creo que es un contrapeso a todo lo que hemos visto en casi las tres temporadas".

-¿Qué opinas de la inclusión a la diversidad sexual en series como Control Z?

"Me parece que es una especie de reflejo de dónde estamos ahorita como sociedad, no es algo que nada más se ve en los contenidos, sino que es lo que se exige en la esfera de lo real. Lo cual que se visibilice en la esfera de un contenido me parece muy importante porque yo creo que lo que se ve en pantalla genera cultura. Entonces, eso me parece muy chido, o sea por que siempre es un reflejo. Si revisitamos contenidos de los 90's, o 2000's, el tema de la inclusión hubiera sido imposible. Pero porque también en la realidad era un poco imposible. Ahora, con la apertura, me parece que tenemos siglos de una deuda histórica, pues me parece, ching**, la neta. Me parece muy chido".

-¿Cuál fue tu mayor reto al interpretar a "Gibrán"?

"Yo creo que el mayor reto de 'Gibrán' era encontrarle la violencia sarcástica por complacer. Hay una mezcla entre mucha violencia, y sobre todo, algo que a mí me interesaba plantear con 'Gibrán', era sembrar la duda en el espectador de que quizá se siente atraído por 'Gerry' y que tenga una especie de homofobia internalizada. Pero justo, es como un jueguito que se queda en el límite. Espero que el espectador se quede con esa semilla, intentando complejizar su sexualidad".

-¿Teatro, cine o televisión?

"Hijole, son procesos muy diferentes, el teatro es un proceso muy colectivo; no estoy diciendo que el cine y la televisión no, pero los grupos de trabajo son más pequeños, por lo tanto, los procesos son más intensos y eso yo lo disfruto un montón y sobre todo estar en vivo con el espectador es algo que disfruto muchísimo. Me encantan los dos, tanto el cine como el teatro, son diferentes lenguajes los dos, aprendo muchísimo, siento que uno nutre al otro".

-¿Cómo fue ser el nuevo del elenco en Control Z?

"Chido, ya conocía a Ana Valeria ('Sofía'). Entonces, eso está bien. Otro de los actores que interpreta a 'Joaquín' (David Montalvo) es una generación arriba mía (de la escuela), entonces ya lo conocía. Había muchas cosas que lo hicieron muy fácil. Patricio es un compañero muy generoso, sumamente disciplinado y que se presta mucho al diálogo, le gusta al igual que a mí, pensar mucho la escena y reflexionar antes qué es lo que vamos a hacer y sobre todo, qué es lo que se va a comunicar".

-¿Si pudieras cambiar personaje con alguno de tus compañeros, quién sería?

"Que buena pregunta. No lo había pensado. La verdad es que a mí me encanta el arco dramático que tiene el personaje de 'Gerry', que es el de Patricio Gallardo, yo creo que es el más interesante a lo largo de las tres temporadas. A mi gusto. Es el que tiene un arco increíble, interesante, el que va descubriendo una sexualidad a lo largo de tres temporadas y eso me parece muy padre, tiene un viaje increíble. Yo creo que sería el de Patricio, sin duda".

-Un mensaje para los lectores de El Siglo de Torreón:

"Agradezco el espacio de la entrevista, y nos pueden desde ya sintonizar en Netflix con Control Z la tercera temporada".