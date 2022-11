José Saramago y su visita a Chiapas

Fue en 1998 cuando el escritor portugués José Saramago visitó México. Pisó el país en un par de ocasiones. La primera de ellas, a principio de año. El autor de Ensayo sobre la ceguera se trasladó a Chiapas, con el objetivo de acercarse y solidarizarse con las comunidades indígenas. La herida de Acteal sangraba a flor de piel, apenas el 22 de diciembre de 1997 había ocurrido una masacre en esa comunidad, atribuida al Estado.

Las crónicas relatan que Saramago acudió al sureste mexicano acompañado por su esposa Pilar del Río, el escritor Carlos Monsiváis, el poeta Juan Bañueros y los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera. ¿Por qué acudió allí? Su respuesta en San Cristóbal de las Casas esbozó en que, si el ser humano no se conmueve donde está el dolor, si no se traslada al lugar donde emerge la protesta, este no está vivo; se encuentra muerto.

Quien en ese mismo sería acreedor al Premio Nobel de Literatura, se plantó en el exConvento de Santo Domingo, en Chiapa de Corzo. Ante más de 200 personas afirmó que la matanza de Acteal quizá no conmocionó al mundo, pero sí a quienes ostentan “sensibilidad, inteligencia y corazón”.

Solidaridad

A Saramago, la noticia sobre la tragedia de Acteal lo asaltó en su hogar. Tenía tiempo siguiendo los movimientos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el cual desde 1994 había tomado a San Cristóbal de las Casas. Su desazón ante la mala nueva estaba más que justificada.

A finales de 1997 ya tenía programada su visita a México. Carlos Fuentes lo había invitado a participar en el ciclo titulado Una nueva geografía de la novela. Entonces habló con su agente editorial en Latinoamérica y le indicó que además haría el viaje a Chiapas. La anécdota está redactada en Voy a Chiapas, un texto que se publicó en la Revista Visao:

“Voy a Chiapas. Llevan ya cinco siglos de existencia esos desprecios, esas humillaciones, esas torturas y siento que es mi deber de ciudadano del Mundo (asumo la retórica) escuchar los gritos de dolor que de allí salen. Y también sus protestas y sus cóleras”.

Así llegó a los Altos de Chiapas el 14 de marzo de 1998. Pese a ser intimidado por el poder en turno, quien entendía su presencia como injerencia de un extranjero en los asuntos internos del país, arribó a Acteal, al caserío donde meses antes ocurrió la matanza.

Gonzale Ituarte, uno de los sacerdotes de la comunidad, lo puso al tanto de la tragedia vivida meses atrás. Saramago escuchó la historia tratando de acomodar los episodios de manera cronológica, después acudió a conversar con algunos de los sobrevivientes y puso sus palabras a su disposición. Evita que el encuentro se convierta en un espectáculo, pero la experiencia marca en suma al alma del autor.

Posterior a esa visita, Saramago escribió una serie de textos publicados en distintas revistas y periódicos. Uno de ellos es Todos somos Chiapas, que apareció impreso en la Revista de México. En sus líneas afirmo que había visto el horror.

“En Chiapas se vive una situación de guerra o una ocupación militar, que al final es casi lo mismo. No es una guerra en el sentido común, con un frente y dos partes confrontadas. Yo nada más he visto una parte confrontada: el Ejército y los paramilitares. La otra parte, las comunidades indígenas, no están enfrentándolos, no tienen medios. Están rodeados, no tienen comida ni agua… Viven en condiciones infrahumanas. Son casi campos de concentración”.

El escritor cierra el texto asegurando que Chiapas no sólo se llevaría su recuerdo, sino la palabra misma, pues “la palabra Chiapas no faltará ni un sólo día de mi vida”.

Saramago regresó a México en diciembre de 1998. Traía el Premio Nobel bajo el brazo y se entrevistó con jóvenes del Tecnológico de Monterrey Campus Tlalpan.

Quien escribiera El Evangelio según Jesucristo (1991), dejó este mundo el 18 de junio de 2010. Había nacido el 16 de noviembre de 1922, este miércoles se celebra su centenario.