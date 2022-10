José Agustín Solórzano recibe premio del Concurso Nacional de Ensayo Magdalena Mondragón 2022

Con la presencia del rector Salvador Hernández Vélez y otras autoridades de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), el autor michoacano José Agustín Solórzano recibió este viernes la condecoración por haber ganado el Concurso Nacional de Ensayo Magdalena Mondragón 2022, convocado por la citada universidad.

La ceremonia se realizó al mediodía en el Aula Magna de Ciudad Universitaria. Al evento también asistió el reconocido escritor lagunero Saúl Rosales, quien además de ser el fundador del certamen, formó parte del jurado junto al maestro Carlos López (escritor y fundador de Editorial Praxis) y Rita Holmbaeck (escritora, guionista y docente en Casa Lamm).

José Agustín Solórzano, quien sube al escenario con un jersey del Atlético Morelia, triunfó gracias a su texto titulado Mil y un males de los libros, ensayo donde el autor busca desmitificar la idea general que se tiene del libro y sus bondades.

“Creo que reflexionar sobre los libros es igual que cualquier cosa. En mi caso, es algo que me gusta. Siempre me han gustado los libros, me ha gustado leer y yo lo hice en el sentido de que, te platicaba la vez pasada, el poder desmitificar esto. Cuando algo está inmóvil, cuando no se reflexiona o se piensa acerca de eso, pues no evoluciona”, indicó el ganador.

Antes de llegar a La Laguna, Solórzano tomó un autobús de Morelia a ciudad de México y luego un vuelo a Torreón. Entre sus múltiples facetas, la literatura tiene la propiedad de permitir conocer lugares nuevos o llegar a sitios antes no imaginados.

“Muchas veces he tenido la oportunidad gracias a la literatura, y no sólo por los premios, porque te invitan a presentar un libro o conoces a un amigo en algún encuentro literario, y te lanzas para allá, para su casa. Creo que lo mejor que me ha dejado el asunto literario es también la amistad y es parte de esto, de conocer otros lugares, de conocer otras personas”.

El ganador del Concurso Nacional de Ensayo Magdalena Mondragón 2022 es premiado con una escultura y un estímulo económico de 30 mil pesos.