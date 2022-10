Jorge Salinas defiende a Cristian de la Fuente tras infidelidad

Jorge Salinas salió a la defensa de su colega y amigo, el actor Cristian de la Fuente, quien ha dado de qué hablar tras divulgarse un video en el que aparece besando a una mujer que no es su esposa Angélica Castro.

De la Fuente admitió que lo que pasó fue un error, aseguró que se sentía avergonzado y que se trataba de un "error de borracho".

"Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video. Es un error de borracho, de tonto. Obviamente, tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, ésa es la verdad", expresó ante la ola de críticas en redes sociales.

Jorge Salinas fue cuestionado por "Venga la Alegría" sobre la situación, expresó que desconocía lo sucedido pero que posiblemente se trataban de imágenes editadas o fotos con truco, pues a veces pasaba, e invitó a no juzgar tanto a las personas.

"A veces las fotos y los videos no son lo real, son sobrepuestos; yo he besado gente que no es mi pareja y han sido accidentes, o sea, no juzguemos tanto, somos todos humanos, Cristian tiene una familia hermosa, bellísima, una mujer preciosa y no pasa nada, es un tema de pareja", consideró.

Cuando la prensa le dijo a Salinas que Cristian había admitido la infidelidad y que ésta se habría dado porque él habría tomado de más, Jorge expresó:

"El alcohol te hace hacer muchas pendejadas, y si su mujer le dice ‘no pasa nada’, pues no pasa nada, no hay que hacer tanto drama".

Sin embargo, también admitió que toda acción tiene una reacción y que los seres humanos se deben hacer responsables de sus actos.

"El ser humano tiene que ser responsable de sus actos, cada acto tiene consecuencias positivas y negativas y hay que asumirlas", dijo.

Aunque Jorge Salinas sí opinó sobre la polémica de su amigo Cristian de la Fuente, sentenció que no hablará de más chismes: "Yo no soy Carmen Salinas", dijo, refiriéndose a que la fallecida actriz siempre opinaba de todo lo que se le cuestionaba.

Cristian de la Fuente, "desparecido"

El actor chileno, muy activo en su cuenta de Instagram, no ha hecho ninguna publicación tras destaparse el video en el que aparece besando a una mujer en México.

Hoy, su hija Laura cumple 18 años, y hasta el momento ni sus luces en redes sociales para felicitarla.

Angélica Castro ya dedicó un amoroso mensaje a su hija, el cual acompañó con un video en el que aparece cantando con Laura en diferentes ocasiones, además colgó una foto en la festejada sostiene un pastel; Cristian de la Fuente no aparece en las fotos de la celebración.