Jon Batiste es la gran sorpresa de los Grammy

La variante ómicron y el aumento del número de contagios en Los Ángeles hicieron que los premios Grammy, programados en un primer momento para enero, se mudaran a Las Vegas, al MGM Grand Garden Arena.

Luego de la espera y la incertidumbre que generó el cambio, la gala llegó en un despliegue de diversidad de ritmos, estilos y estrellas llenas de glamour, la ceremonia de los Grammy 2022 presentó desde el reguetón del que todo mundo habla y baila con J Balvin, hasta el K-pop de la mano del fenómeno mundial BTS.

Abriendo la ceremonia, Bruno Mars se adueñó del escenario junto a Silk Sonic, quienes dieron paso a Trevor Noah para darle la bienvenida a los asistentes y presentar a la siguiente voz de la noche, Olivia Rodrigo con su canción Drivers License.

El toque latino de la noche se lo dieron María Becerra y J Balvin con su interpretación conjunta de Qué más pues? y del éxito del colombiano In Da Getto.

El primer premio de la ceremonia, el Grammy a la Canción del Año se lo llevó Silk Sonic por Leave The Door Open, imponiéndose a las favoritas de la noche Olivia Rodrigo y Billie Eilish. Después de este premio, BTS subió al escenario para interpretar Butter en un despliegue de gran coreografía, elementos escénicos y música.

El nominado a Mejor Canción, Lil Nas X se apoderó del escenario con su presencia y sus múltiples cambios de vestuario al interpretar Montero (Call me By Your Name).

El ganador del Grammy al Mejor Álbum Country del Año fue para Starting Over de Chris Stapleton.

Una de las favoritas de la noche, Billie Eilish, subió al escenario junto a su hermano Finneas para interpretar su éxito Happier Then Ever al mismo tiempo que hizo el primer homenaje al fallecido Taylor Hawkins de la banda Foo Fighters, luciendo una playera con el rostro del baterista.

Olivia Rodrigo se alzó con el Grammy a Mejor Nuevo Artista, imponiéndose a Finneas. Brandi Carlile subió al escenario inmediatamente después para interpretar Right on Time.

MÁS PREMIOS Y MÁS MÚSICA

La noche avanzó con la categoría a la Mejor Interpretación de Rap, Grammy que se llevó Baby Keem por Family Ties, seguida por la presentación de Chris Stapleton con Cold.

Un momento muy emotivo de la noche comenzó con el mensaje del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski quien habló de la libertad, y el silencio que su país tiene que enfrentar por la guerra. El cantante John Legend, interpretó el tema Free acompañado de diferentes artistas ucranianas.

Lady Gaga tomó el escenario e interpretó Love For Sale y Do I Love You, después de su actuación, se dio a conocer a la ganadora del Grammy a Mejor Álbum R & B, Jazmine Sullivan por Heaux Tales.

Olivia Rodrigo se llevó su segundo Grammy de la noche en la categoría Mejor Álbum Pop por Sour.

Otro momento cargado de emoción llegó en el homenaje a Taylor Hawkins, en la ceremonia compartieron un video dedicado a él, antes de pasar al In Memoriam de la industria de la música en el que aparecieron figuras como Meat Loaf, Charlie Watts y el cantante mexicano Vicente Fernández, quien ganó un Grammy póstumo al Mejor Disco de Música Regional Mexicana por A Mis 80's, el último disco que publicó antes de su fallecimiento a finales del año pasado.

El público estalló en gritos y aplausos cuando Justin Biebier, Danie Caesar y Giveon los deleitaron con Peaches. Nada mejor que esta colaboración para dar paso al Grammy a Mejor Interpretación de Dúo o Grupo Pop, que se llevó Kiss Me More de Doja Cat y SZA.

El Grammy a Mejor Grabación del Año se lo llevó Leave the Door Open de Silk Sonic enmarcado por las interpretaciones musicales de H.E.R., Lenny Kravitz y Carrie Underwood.

Lenny Kravits fue el encargado de presentar el Grammy al Mejor Álbum del Año, galardón que se llevó Jon Batiste, quien pasó a recoger su premio con una cara de incredulidad pero al mismo tiempo de mucha felicidad, pues se impuso a cantantes como Justin Bieber, Billie Eilish y Olivia Rodrigo, quienes eran las favoritas para ganarlo.

Ganadores

Se llevaron el Grammy

-Álbum del Año: We Are, Jon Batiste.

-Canción del Año: Leave The Door Open, Silk Sonic.

-Grabación del Año: Leave The Door Open, Silk Sonic.

-Mejor Nuevo Artista: Olivia Rodrigo.

-Mejor Álbum Country; Starting Over, Chris Stapleton.

-Mejor Actuación Rap: Family Ties, Baby Keem y Kendrick Lamar.

-Mejor Actuación Pop Individual: Drivers License, Olivia Rodrigo.

-Mejor Álbum Pop Vocal: Sour, Olivia Rodrigo.

-Mejor Actuación Pop Grupal o en Dúo: Kiss Me More, Doja Cat ft. SZA.

-Mejor Álbum R&B: Heaux Tales, Jazmine Sullivan.

-Mejor Álbum de Música Urbana: El Último Tour Del Mundo, Bad Bunny.

-Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo: Origen, Juanes.

-Mejor Álbum de Pop Latino: Mendó, Álex Cuba.

-Mejor Álbum Tropical Latino: Salswing!, Rubén Blades.

-Mejor Álbum de Música Regional Mexicana: A Mis 80's, Vicente Fernández (póstumo).

-Mejor Banda Sonora para Medios Visuales: The Queen's Gambit, Carlos Rafael Rivera.

-Mejor Álbum de Jazz Latino: Mirror Mirror, Eliane Elias, Chick Corea y Chucho Valdés.

-Mejor Álbum de Jazz Instrumental: Skyline, Ron Carter, Jack DeJohnette y Gonzalo Rubalcaba.

-Mejor Álbum de Jazz Vocal: Songwrights Apothecary Lab, Esperanza Spalding.

-Mejor Actuación Coral: Mahler: Symphony No. 8, 'Symphony Of A Thousand', Gustavo Dudamel (Orquesta Filarmónica de Los Ángeles).

A Mis 80s. Ganó un Grammy póstumo en la categoría Mejor Disco de Música Reginal Mexicana.