Joaquín Cosío agradece a La Laguna por apoyarlo

A lo largo de 2022, Joaquín Cosío no ha parado de laborar. Su trabajo lo ha llevado a distintos sitios de México o el mundo y hace poco hasta a Torreón vino a parar.

El actor estuvo en La Laguna semanas atrás filmando la película, Pérdida total, producida por el lagunero Anwar "Pato" Safa y dirigida por Enrique Begné.

Justo este día, llegará a los cines locales la nueva cinta de Cosío, El Poderoso Victoria, que también cuenta con locaciones en la Comarca como el Puente de Ojuela.

El histrión charló en exclusiva con El Siglo de Torreón de ambos largometrajes y hasta bromeó luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo mencionara en la Mañanera por una opinión vertida en torno a Juan Villoro.

"Estuve en Torreón poco tiempo para mi gusto, pero tuve tiempo de comerme unos lonches en el centro. Estuve en Torreón un fin de semana", comentó.

Agradeció Joaquín el cariño que recibió de los laguneros a lo largo de los dos días que permaneció en la región.

"La gente fue muy amable. Somos norteños, siempre amables. Yo encantado de estar y de volver a la Comarca Lagunera.

"No puedo quejarme. La gente es muy amable conmigo. Encontrarme personas en la calle y me saluden, es formidable y que me demuestren su cariño es mucho más gratificante", relató.

En cuanto a El Poderoso Victoria, Joaquín mencionó que se siente muy emocionado de que este jueves arribe a las salas nacionales.

"Estoy muy contento por este estreno. Tengo una participación pequeña, pero me llena de dicha hacerla porque este proyecto siempre me llamó la atención y además tiene un elencazo como Lalo España, Damián Alcázar o Edgar Vivar. También están nuevos talentos como Lorena de la Torre y Gerardo Oñate".

En cuanto a las locaciones, algunas ocurridas en La Laguna, Cosío dijo que le encantaron.

"Esos calores y ese sol me agradan porque soy norteño también y al vivir en la Ciudad de México el clima es más fresco, entonces filmar en esas zonas árida y calientes me permitieron pasarla muy bien".

Vía telefónica, el actor compartió algo de la trama de El Poderoso Victoria.

"Trata sobre la voluntad de una comunidad por no dejarse abatir por las circunstancias adversas. Es una historia de un esfuerzo colectivo de cómo un pueblo condenado a desaparecer se sobrepone a ese destino. Es una cinta familiar que, además, tiene valores auténticos".

Celebró Joaquín que El Poderoso Victoria pueda llegar a las salas cinematográficas, y es que últimamente varias producciones mexicanas solo se han visto en las plataformas.

"El cine seguirá siendo la gran experiencia colectiva. El cine es insustituible. La plataforma es cómoda, sin embargo, el evento y la experiencia de ver una película en una pantalla gigantesca es fascinante".

Además de Perdida total y El Poderoso Victoria, Joaquín menciona que espera el estreno de ¡Qué Viva México!, la nueva cinta de Luis Estrada (El infierno, La dictadura perfecta).

"Ese largometraje ha tenido problemas de distribución. Les adelanto que es una película estupenda y muy ambiciosa. La historia y la filmación fue una gran aventura para nosotros. Esperamos que la gente pueda verla pronto".

Durante la amena charla, Joaquín dejó entrever la felicidad que le da que colegas como Tenoch Huerta estén triunfando en Hollywood, luego de que Huerta gustara en el papel de "Namor" de la segunda entrega de Black Panther.

"Tenoch es un actor extraordinario, tiene un gran talento. Está donde tiene que estar él. Se trata de una gran producción con un personaje importante que lo está destacando".

Por otro lado, hace unas semanas López Obrador criticó a Juan Villoro llamándolo "intelectual acomodaticio", Cosío lo defendió y se ganó que el presidente lo mencionara en su Mañanera, "Estaba yo viendo que el actor, 'El Cochiloco', lo defiende a Juan y dice que yo no le llego a Juan Villoro ni a los talones de sus zapatos".

Al respecto, Joaquín bromeó diciendo: "Ya no me ha mandado saludos (AMLO) en la Mañanera. No lo podía creer, me vi en todo el país".