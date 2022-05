Jesse y Joy están listos para cantar en Torreón

A más de 10 años de haber cantado en Torreón, Jesse y Joy están listos para volver este sábado.

Procedentes de Monterrey, en donde promocionaron su nuevo disco, Clichés, los hermanos Huerta Uecke ofrecerán hoy un concierto en el Coliseo Centenario.

Fue el 20 de abril de 2012, cuando los artistas consintieron a sus fanáticos locales con su peculiar propuesta musical en la que impera el desamor sobre el amor.

Esta noche sonarán éxitos como Ya no quiero, Corre, La de la mala suerte, Me soltaste, Llorar, Ecos de amor, 3 AM y Me quiero enamorar, entre otros.

Durante la presentación de dicha placa y de la gira homónima, Jesse y Joy afirmaron que todas sus canciones han nacido en un lugar de poder.

"Jesse y Joy siempre que hemos escrito y hecho música lo hacemos desde un lugar sano, desde un lugar de amor propio, un lugar en el que la persona que sea que esté cantando la pueda cantar desde un lugar de poder, de decir 'yo decido estar o no estar en esta relación", mencionaron.

Clichés, el sexto de su carrera, es una prueba más de la dedicación de ambos con el afán de buscar la lírica, los estilos y los sonidos correctos que querían transmitir con cada una de los temas que lo componen.

El dueto lanzó como preludio del material, el tema Respirar, donde trabajaron con Martin Terefe, productor y compositor sueco que ha laborado con artistas como KT Tunstall, Shawn Mendes y Rita Ora, entre otros.

De acuerdo con un comunicado, en Clichés, los artistas quisieron explorar diferentes sonidos y usaron como inspiración el mismo nombre del material.

La producción contó con la voz de Joy y la producción de Jesse, quien trabajó de la mano con el productor y compositor argentino Federico Vindver.

Mientras que Joy buscó transmitir los sentimientos a través de su voz, Jesse se aventuró a tocar casi todos los instrumentos que aderezan y complementan a la perfección las letras que ambos se encargaron de escribir.

Imagina, es el segundo sencillo oficial de Clichés, el cual ha sido bien recibido por los fanáticos.

Repertorio

Algunos éxitos de Jesse y Joy son:

Corre

Ya no quiero

Llorar

La de la mala suerte

Me quiero enamorar