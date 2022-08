Jennifer Lopez y Ben Affleck se 'separaran' tras finalizar su luna del miel

Actualmente, Jennifer Lopez y Ben Affleck se han convertido en una de las parejas más comentadas en los últimos años, sin embargo, a pesar de que todo parecía estar viento en popa, las cosas podrían dar un giro inesperado.

Y es que diversas fuentes han reportado para el portal Hollywood Life que la parejita se habría 'separado' tras haber finalizado su luna de miel, la cual se llevó a cabo en París.

De acuerdo con la fuente, aseguró que ambos artistas acordaron darse “un tiempo” para enfocarse más en sus carreras profesionales, además de asegurar que esta decisión les ayudará a fortalecer su relación.

“Lo único que hace que su relación sea tan única es que saben más que nadie las demandas que conlleva hacer lo que hacen”, comentó la fuente.

Esto quiere decir que los artistas no se separarán como tal, solo que cada quien estará enfocado también en su vida profesional y en su trabajo.

“De hecho, creen que pasar tiempo separados los hace más fuertes y es perfecto porque cuando están separados, están ganando una cantidad extrema de dinero. Es una situación donde ambos ganan”, agregó la supuesta persona cercana a la cantante.

A pesar de esto, se aseguró que JLo y Ben siguen hablando frecuentemente y que “están conscientes que, al momento de que vuelvan a estar juntos, todo será miel sobre hojuelas”.

“Siempre están hablando, enviando mensajes de texto, FaceTime e incluso cuando están separados trabajando. Y el tiempo que pasan separados hace que volver a reunirse sea mucho mejor. A JLo le encanta el hecho de saber que su esposo estará allí para ella sin importar lo que pase”.

Por otra parte, también se había mencionado que la pareja ha querido mantener en equilibrio su vida personal y su vida profesional, por lo que la idea de separarse no les parece tan descabellada.

“Entienden completamente que habría momentos en los que no siempre podrán estar juntos. Es algo que ambos han reconocido y discutido extensamente a lo largo de su relación, por lo que no es nada nuevo. Claro, estar separados tan pronto después de su boda no es lo ideal. Pero saben que tienen toda la vida por delante y disfrutan de cada minuto del viaje”, finalizó la fuente.

Por el momento, ninguna de estas declaraciones no han sido confirmadas por Jennifer Lopez o Ben Affleck