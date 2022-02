Jennifer López 'se casa' en La  Laguna

Jennifer López podrá ser admirada por los laguneros a partir de hoy gracias a la película Cásate conmigo.

Este 10 de febrero se estrenará en las salas locales dicho largometraje en el que la llamada "Diva del Bronx" comparte créditos con Owen Wilson, Maluma, Sarah Silverman, John Bradley, Chloe Coleman y Michelle Buteau.

La también cantante regresa al género de la comedia romántica en donde ha brillado gracias a filmes como Maid in Manhattan o The Wedding Planner.

Cásate conmigo es también el regreso de J.Lo a la gran pantalla luego de la labor que realizó en Las Estafadoras de Wall Street y Jefa por accidente.En la cinta,dirigida por Kat Coiro, Jennifer López encarna a "Kat Valdez", una estrella pop que se entera de que su prometido, "Bastian" (Maluma) le ha sido infiel antes de que su boda sea televisada.

Con el corazón hecho pedazos y angustiada, saca a un fan al azar, "Charlie Gilbert" (Owen Wilson) entre el público que tiene un cartel en el que dice "Cásate conmigo" y ella decide aceptar tal propuesta inesperadamente.

La intérprete de On The Floor ofreció una conferencia virtual a la prensa internacional en la que dijo que tuvo una gran empatía con su personaje de "Kat", y cómo no si es también una estrella del pop.

"No era un papel en el que tuviera que investigar cómo era ser una artista famosa, yo ya entiendo lo que es todo eso", contó la famosa artista, aunque reveló que sí hubo algunas escenas que batalló para llevar a cabo.

"Considero que la parte complicada ha sido la idea de mostrar lo que realmente se siente dentro de mi habitación cuando algo va mal y sufres un desamor como este delante de todo el mundo y con los medios de comunicación como viéndote y hablando de ti".

Por otro lado, la "Diva del Bronx" reveló que a ella le encantan las comedias románticas, terreno que durante un tiempo dominaron Sandra Bullock o Julia Roberts.

"Como cinéfila que soy la verdad es que me encantan las comedias románticas. Esas son algunas de mis películas favoritas de todos los tiempos, ya sea Cuando Harry conoció a Sally o bien Hechizo de un beso", mencionó la artista.

"Yo crecí con todas esas películas y en verdad que me alegra mucho volver a hacer una película de comedia con romance, ya tenía varios años de no hacer algo así".

Recién, la actriz y cantante dio a conocer que aparecerá en la portada de la revista Rolling Stone del mes de marzo.

Jennifer encabeza un especial de dicha publicación llamado "Icons & Influences".

Además de mostrar la portada, López compartió con sus seguidores otras imágenes que complementarán su entrevista en Rolling Stone.

El matrimonio que unió a Jennifer y Maluma

Jennifer Lopez confesó en entrevista con Jimmy Fallon que durante un concierto de Maluma apareció inesperadamente en el escenario para cantar con él.

La actriz estuvo en Nueva York al mismo tiempo que el cantante colombiano se presentaba en el Madison Square Garden, así que decidió que podría aprovechar esta oportunidad para interpretar el tema Marry Me de la película con el mismo nombre; en esta cinta Maluma interpreta al novio del personaje de Lopez.

"Nunca había estado en uno de sus conciertos y la gente se volvió loca, lo grabamos todo y cantamos juntos", dijo.

Lopez también participa en la película como productora y decidió que era mejor grabar la escena del dueto entre "Bastian" y "Kat" interpretados por Maluma y ella, enfrente de un público real.

Su aparición fue tan inesperada que mientras grababan, la escena el cantante colombino tuvo que leer la letra de la canción desde un teleprompter; desgraciadamente no todo salió como se esperaba ya que el dispositivo se apagó de la nada mientras la melodía seguía sonando.

"Jennifer es maravillosa y me cubrió la espalda, al final nadie se dio cuenta de que no me sabía la letra", confesó Maluma en el programa de Jimmy Fallon.

Ambos cantantes aseguraron que había salido muy bien pese a los problemas técnicos que hubo, describieron esta experiencia como agradable el poder deleitar a los fanáticos con una sorpresa como lo fue esta presentación en el Madison Square Garden.