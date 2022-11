Jennifer Aniston se arrepiente de no haber congelado sus óvulos

El presente le sonríe a Jennifer Aniston, que luce radiante a sus 53 años y sigue embarcada en nuevos proyectos artísticos. Mucho se ha hablado de la actriz desde hace varios años, con respecto a su "no maternidad". Lo cierto es que entre especulaciones y rumores, la exesposa de Brad Pitt confesó por qué no ha tenido hijos.

En el año 1998, la actriz nacida en Los Ángeles y Brad Pitt comenzaron su relación amorosa que derivó en matrimonio en el 2000. Al cabo de cinco años, la pareja se separó en medio de rumores de infidelidades cometidas por el actor. Cada uno emprendió romances nuevos por su lado y al día de hoy ambos están solteros nuevamente.

Esta semana, Aniston dio una entrevista para Allure, que la tendrá como protagonista de su portada del último mes del año. En la charla con el medio, confesó que quiso embarazarme, pero no pudo. Frente a los rumores que surgieron cuando rompió con el actor de "Troya", acerca de que él se cansó de que no quedara embarazada, Jennifer negó tal situación y además dijo que en ese momento lo que se decía le resultaba muy doloroso.

"Fueron absolutas mentiras. A este punto no tengo nada que ocultar", fue parte de sus sinceras declaraciones. La artista además mencionó: "Todos esos años y años de especulación fueron realmente difíciles. Estaba sometiéndome a un proceso de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que fuera, estaba intentándolo todo".

Acerca de lo que vivió y su pasado, Aniston agregó: "Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos. Hazte un favor'. Pero, simplemente, no lo piensas. Así que aquí estoy. El barco ha zarpado". El hecho de tener hijos a esta altura de su vida ya es casi cosa imposible, por las declaraciones y por sus objetivos a corto plazo. "Ya no tengo que pensar más en eso", fue lo que dijo en la entrevista.