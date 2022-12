Jenni Rivera es 'inolvidable'. Se cumplen 10 años de la muerte de 'La Diva de la Banda'

No llega el olvido para los fanáticos de Jenni Rivera, quien a 10 años de su trágica muerte, aún vive en el recuerdo de sus fanáticos y continúa vigente en el gusto del público con su música.

"La Diva de la Banda", se presentó en La Laguna por última ocasión un 27 de julio del 2012, siendo el Palenque Vicente Fernández el recinto que abarrotó con más de 7 mil asistentes, un logro que sólo se le atribuía a artistas masculinos como Marco Antonio Solís y el fallecidos Juan Gabriel y "Chente".

Durante aquel concierto, la también conocida como "Mariposa de barrio", sufrió una descompensación de la presión arterial que hizo que por poco se desmayara, sin embargo, eso no fue un impedimento para que el público gozara de su presencia, pues no detuvo su espectáculo.

"Muchas gracias por su apoyo, aplaudo por estar aquí esta noche... espero que se diviertan... ustedes pueden decir que una vez más valió la pena haber visto a Jenni Rivera", fueron sus palabras.

(FOTO: ARCHIVO)

Aquel año, la cantante se encontraba en un gran momento de su carrera artística, pero enfrentaba problemas familiares. El dolor que le causaba no tener una buena relación con su hija "Chiquis", fue evidenciado en el que sería su último concierto.

Jenni, se conmovió hasta las lágrimas antes de cantar el tema Paloma Negra durante su presentación en la Arena Monterrey.

"Siempre la he cantado con mucho sentimiento, pero de unos meses para acá me llega profundamente al corazón, les pido que me ayuden a cantársela a mi hija".

Y es que, después de pedirle el divorcio ese año a Esteban Loaiza, fueron muchas las especulaciones sobre que el exbeisbolista le había sido infiel con su propia hija.

Lo peor para Jenni Rivera vendría después de deleitar a sus fanáticos regiomontanos, pues el jet en el que viajaba cayó en la Sierra Madre Oriental en el Municipio de Iturbide, en Nuevo León, donde ninguno de sus acompañantes sobrevivió.

(FOTO: ARCHIVO)

La voz de Jenni se había apagado a los 43 años de edad, la misma edad de la aeronave que abordó a las tres de la mañana, y que de acuerdo a un informe oficial "una cadena de errores" fue la causa del accidente.

Logros y éxito de la "Diva"

El éxito de Jenni Rivera fue gracias a sus propios méritos. Siendo hija de inmigrantes mexicanos que se instalaron en California en la década de los cincuenta, consiguió construir una carrera musical desde abajo, superando abusos, infidelidades y traiciones de sus exparejas, lo que generó empatía con muchas mujeres con las mismas vivencias.

En octubre del 2012, se colocó entre las 25 mujeres más poderosas en el listado de la revista People en Español, así como también consiguió la etiqueta de figura femenina más importante y de mayor venta en el género de la música regional mexicana.

Realizó 13 álbumes de estudio, ocho recopilatorios, nueve en vivo, 35 sencillos en vida y 11 en los años posteriores a su fallecimiento. Fue nominada a 113 premios y ganó 69 de ellos.

(FOTO: ARCHIVO)

En EUA y México se estima que vendió cerca de 25 millones de discos, lo que la convierte en la intérprete femenina de banda más importante de los últimos años.

Jenni también incursionó en la pantalla, actuando en la cinta Filly Brown en el 2013, y siendo parte de los "coaches" de la segunda temporada de La Voz México, compartiendo cuadro con Miguel Bosé, Paulina Rubio y Beto Cuevas.

El buen corazón de la "Inolvidable", llegó hasta la creación de una fundación en la que ayudaba a madres solteras con problemas económicos o que sufrieron violencia doméstica.

Desde su muerte, sus redes sociales se han mantenido activas gracias a sus seguidores, así como su número de oyentes en la actualidad llega a 3.2 millones mensuales en la plataforma de Spotify, gracias a sus fanáticos en México, EUA y otros países de Latinoamérica.