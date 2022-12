Jenicka López revela el mayor secreto que Jenni Rivera se llevó a la tumba

La vida de la fallecida Jenni Rivera ha estado colmada de secretos e incógnitas, desde su controversial vida hasta su repentina muerte, de la cual, a 10 años de haber ocurrido, sigue dando de qué hablar.

Ahora, su hija más pequeña, Jenicka López, vuelve a traer más polémica a la familia Rivera al revelar que su papá, Juan López, en realidad no es su padre biológico, un secreto que su madre guardó hasta la tumba.

Es bien conocido que 'La Diva' tuvo a Chiquis, Jacqie y Michael con José Trinidad Marín, quien dicho sea de paso se encuentra preso por abuso sexual, mientras que sus hijos menores; Jenicka y Johnny fueron frutos de su relación con Juan López, sin embargo, las cosas parecen ya no ser así.

A través de su nuevo pódcast, Jenicka 'lanzó una bomba' al revelar que ella no es hija de Juan.

"Siempre había rumores o cositas en mi familia, como un pequeño secreto, que uno de los hijos de mi madre no era hijo de su padre. Siempre he sido diferente a mis hermanos, ellos son muy extrovertidos, les gustan las mismas cosas. Siempre me sentí aparte. No me sentía bien", comentó la joven.

Tras esto, y con el fin de descubrir qué estaba pasando, ella y Johnny se hicieron una prueba de ADN y resultó que en realidad eran hermanastros y no hermanos.

"Resultó que somos medios hermanos. Lo que significa que no somos del mismo papá. En ese momento fue como 'Chin' porque no tenía a mi mamá para que me dijera lo que pasó, alguna pista, alguna idea de quien era mi verdadero padre".

Ante estas dudas, Jenicka decidió darse a la tarea de investigar quién era su verdadero padre, y a pesar de que en ese entonces no obtuvo muchos resultados, fue hasta un año después cuando dio con el perfil de su verdadero padre, sin embargo, pese a descubrir la verdad, la joven dio a conocer que no revelaría quien era su padre "por respeto a su familia" y a ella misma.

Por otro lado, la joven cree que Jenni quedó embarazada cuando Juan estuvo preso por estar relacionado al tráfico de inmigrantes de México a Estados Unidos, por lo que es muy posible que el hombre no supo que la cantante estaba esperando a una hija suya.

Cabe destacar que Jenni quería contar esta situación a través de su libro Unbreakable, sin embargo, por razones desconocidas, esta verdad nunca se publicó en el libro.