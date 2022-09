Javier Camarena alista concierto en la Arena Monterrey

Luego de que hace un año se presentara en el Teatro Nazas para celebrar el centenario de El Siglo de Torreón, el tenor Javier Camarena volverá al norte del país. En esta ocasión, el próximo martes 27 de septiembre ofrecerá un gran concierto en la Arena Monterrey de la capital neoleonesa, con lo que cerrará la gira Tiempo de cantar.

“Tengo un gratísimo recuerdo de este concierto en Torreón. Y pues, bueno, a lo largo de este año han habido muchísimas actividades. He dado algunos conciertos, también algunas funciones de ópera en España, en Estados Unidos, como el Met de Nueva York”, comentó el tenor en exclusiva para El Siglo.

El evento en Monterrey iniciará a partir de las 21:00 horas y en él estará acompañado por la Orquesta La Súper, bajo la dirección del maestro Abdiel Vázquez, pues será también el aniversario número 45 de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Destaca la participación del Mariachi Tecalitlán de Monterrey, pues además de interpretar arias de ópera de compositores como Donizetti y Verdi, Camarena brindará homenaje a la canción mexicana, con un tránsito desde el bolero, la balada y demás repertorio identitario del país, precisamente en el mes patrio.

“Toda esta historia musical que es parte de nuestra historia como país, también nos define y nos identifica. Realmente, siempre es un gran orgullo, para todos los cantantes, sean de ópera o no, e incluso me atrevo a decir: siendo cantantes o no. ¿Sabes? Escuchar México, lindo y querido, escuchar canciones como El rey y tantas otras que corresponden a la balada, canciones de Manzanero como Esta tarde vi llover o Adoro, Te extraño, canciones de la época dorada del bolero de nuestro país. Hay que recordar que el bolero nació en Cuba, pero México creó con esta influencia su propio bolero y tenemos canciones de Álvaro Carrillo, por ejemplo, con sabor a mí”.

El norte del país ha sido una región significante para la carrera profesional de Javier Camarena, quien no olvida sus participaciones junto a orquestas coahuilenses como la Orquesta Filarmónica del Desierto o la Camerata de Coahuila. Así mismo, invita a sus seguidores en La Laguna a trasladarse a Monterrey para disfrutar de su próximo concierto.

“Les quiero mucho. Espero tener pronto la oportunidad de estar presentándome de nuevo en La Laguna y, por lo pronto, los espero en Monterrey, en la Arena Monterrey este 27 de septiembre, para este gran concierto de la gira que ya pudieron atestiguar el año pasado”.