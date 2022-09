Jason Momoa se despide de su larga cabellera por noble causa

En la ficción, Jason Momoa da vida a Aquaman, el rey de los mares, un metahumano con una increíble fuerza, velocidad y con la capacidad de comandar a toda la vida marina a quienes, además, ha jurado proteger. En la vida real, el actor no es precisamente un superhéroe con habilidades impresionantes, pero al igual que su personaje, ha decidido proteger al mar y los océanos.

Para ello, Momoa tomó la inactiva de despedirse de uno de sus rasgos más característicos: su larga cabellera, pues se rapó la cabeza como protesta contra el uso excesivo de botellas y envases de plástico, como los que contiene los productos para el cabello.

Este acto quedó grabado en un video que Momoa compartió en sus redes sociales y en el que explica cuáles fueron los motivos que lo llevaron a tomar esta importante decisión: "Estoy rapándome el pelo. Lo estoy haciendo por los plásticos de un solo uso. Estoy cansado de estas botellas de plástico. Tenemos que parar", dijo a la cámara mientras muestra cómo es que va cayendo su cabello.

El actor de Game of thrones también presumió las largas trenzas que le fueron cortadas y aunque no reveló la etapa final de su nuevo look, se mostró sumamente emocionado con el cambio: "Nunca antes había sentido el viento en esta parte", reveló señalando el costado de su cabeza

Todo parece indicar que su nuevo corte está influenciado en un estilo moderno, ya que, por lo poco que deja ver, ambos lados fueron rapados y en el centro le quedó una pequeña coleta.

Pero el mensaje principal, y que espera que sea atendido, es que la población deje de consumir todo tipo de productos de plástico, porque estos terminan contaminando las aguas del planeta y afectando a todo aquel que viva en ellas: "Aquí está un nuevo comienzo, seamos mejores en la protección de nuestra tierra y océanos", escribió junto a la grabación.

Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar y recibió cientos de comentarios de sus fans, quienes le aplaudieron su noble gesto y lo llenaron de halagos: "Gracias por crear un mundo mejor para las nuevas generaciones", "¿Qué? No importa (que cortaras tu cabello) te ves guapísimo", "Amo el mensaje y te ves muy bien hermano", "Jamás pensé que vería este día, pero lo celebro", son algunos mensajes que se pueden leer.