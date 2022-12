Jamás olvidan sus regalos navideños

Llegó la fecha esperada para muchas personas, en especial los niños. Hoy es 25 de diciembre y se celebra la Navidad. Para algunos todo es felicidad, pero para otros, se trata de un a fecha melancólica ante la ausencia de un ser querido.

Anoche, las familias laguneras se reunieron para festejar la fecha. Cenaron pavo, tamales, lomo o carne asada, entre otros platillos más. Los pequeños se levantaron muy temprano para ver los regalos que les dejó Santa Claus y justamente varios famosos recordaron en exclusiva los obsequios que los marcaron cuando ellas eran infantes.

Lucero, Leonado de Lozanne, Jos´e María Napoleón, Alicia Sifuentes (Mi Barrio Colombiano), Noel Schajris revelaron cuáles detalles recuerdan con cariño.

El pasado 29 de septiembre, la intérprete de Sobreviviré visitó el Coliseo Centenario, en donde se presentó con Mijares con gran éxito. Previo a su presentación, la Navidad llegó a su camerino, y es que ella posó con un peluche y hasta una botita de Blanca Nieves.En ese momento, reveló demasiado contenta el regalo que le dieron siendo niña, que jamás ha olvidado.

"Me dieron dos regalos especiales. Uno era el casete, que era doble, de la película Vaselina, con John Travolta y Olivia Newton-John y me pasé todo el año y más escuchándolo todo el tiempo y bailando todas las canciones y el otro era una muñequita que se llamaba Lagrimitas que lloraba de verdad, la tenía uno que rellenar con agua", mencionó.

Justo cuanto Leonardo de Lozanne lanzó su disco Espacial Colonial, él charló con El Siglo de Torreón de las rolas de la placa, pero también compartió cuál ha sido el regalo más notable que le dieron siendo un "peque".

"Recuerdo muy bien mi primera bicicleta. Tenía seis años cuando me la dieron y la recuerdo con gusto. Viví en bicicleta muchos años de mi vida, fue una gran pasión que tenía de chico", explicó el integrante de Fobia.

El pasado 23 de septiembre, Sin Bandera se presentó en el Coliseo Centenario de Torreón como parte de su gira denominada Frecuencia.

Días antes de arribar a La Laguna, Noel Schajris compartió los detalles de ese concierto que dio junto a Leonel García, pero también charló acerca de la Navidad.

"Las Navidades en Costa Rica eran muy especiales. Una vez me dieron en los ochenta, tenía como siete años, me dieron una bicicleta como montañera.

"Era como 1982 o 1983. Cuando me la dieron no me lo podía creer, porque yo la veía en las películas y vaya que le di uso porque había mucha montaña en donde vivía en Costa Rica".

Para Napoleón, recordar sus primeras Navidades es complicado porque cuando el era un niño su familia vivía con bastantes necesidades económicas.

"Éramos seis hermanos en casa y pues mis padres, ocho y nuestra perrita Fanny, a quien amamos siempre.

"Únicamente una Navidad tuvimos regalos. Me trajeron una Cruz Roja chica de lámina, se abrían las puertitas de atrás. Jugué muchos años con ese humilde regalito, me duró bastante, le ponía un monito atrás y hacía los sonidos de las ambulancias, pero les cuento que en la vida el mejor regalo que podemos recibir es el amor de los que amamos".

Simón León, quien este año lanzó temas como Esto es así y Consejo de compas, también recordó qué ha sido lo mejor que recibió en Navidad siendo niño.

"¡Uy!, les platico que yo quería un Nintendo, hasta que por fin me lo trajo Santa y ahí me tienen a juegue y juegue Mario Bros; pero bueno creo que el mejor obsequio que siempre he podido tener es estar con mi familia, y ahora, al estar con mis hijos reafirmo más que la familia y salud son las cosas más importantes que tenemos en nuestro paso por esta vida".

Por último, Alicia Sifuentes, vocalista de Mi Barrio Colombiano habló con El Siglo de Torreón de sus navidades y por supuesto que también mencionó los detalles inolvidables que le otorgaron siendo muy pequeña.

"No podían faltar las Barbies, las cuerdas y los trastecitos. Todo eso me gustaba muchísimo", contó entusiasmada.Recuerdo muy bien mi primera bicicleta. Tenía seis años cuando me la dieron y la recuerdo con gusto. Viví en bicicleta muchos años de mi vida, fue una gran pasión que tenía de chico"