Irreal, leyes de protección animal en Saltillo

Al menos seis casos están impunes de mascotas que fueron abusadas sexualmente o descuartizadas, son los que tienen contabilizados rescatistas de Saltillos, donde hasta el momento la Ley de Protección a los Animales en Estado de Coahuila no se aplica, y las autoridades brillan por su ausencia.

Por lo anterior, la rescatista Diana Mendoza Taméz, recordó que en la mayoría de los casos, la sanción fue simplemente un bulto de croquetas.

“Incluso una de las compañeras me estaba comentando que tiene dos años con un caso pendiente y que le respondió la FGE que qué es lo que quiere, que si quiere croquetas o el dinero, y hasta ahora siguen sin resolver”, comentó la también miembro del Partido Verde Ecologista de México.

Añadió que es excesivamente preocupante, porque son personas que muy probablemente puedan dañar a un ser humano sin problema, son demasiado agresivos.

Casos desde mutilación hasta abuso sexual son los que se han registrado, donde hasta el momento no hay nadie tras las rejas, el último fue el de la perrita Canela en la zona Centro de Saltillo, a la cual con un machete partieron en dos, e incluso le hicieron necropsia.

Reveló que tan solo en esta semana le reportaron un perrito el cual fue golpeado por un señor en la banqueta, le disloco la mandíbula, era un perrito de tres meses al cual lo tuvieron que dormir ya que tenía daño interno.

“Cosas de ese tipo no deben de estar sucediendo y por desgracia se están permitiendo y a diario. Las leyes existen, pero por desgracia nadie las está respetando, no hay sanciones ni castigo, no hay quien te atienda, no hay un orden ese tema y a nadie le ha importado, esta desprotegido al cien por ciento”, sostuvo.

Añadió que no hay apoyo por parte de la Policía Ambiental o Municipal ya que "nada le corresponde, nada le compete".

“Te mandan a la Procuraduría del Medio Ambiente y nadie te apoya, se avientan la pelotita, por eso los invitamos a crea una sola dependencia que se encargue exclusivamente de ese tema porque es increíble que hay varias pero nadie te responde, sobre todo que tenga facultades y las personas indicadas para que sancionen, castiguen, porque está muy bonito escrito en la ley, pero la realidad es que nada se está ejecutando”, resaltó.

Reveló que al día se reciben cien quejas, principalmente por perros que se encuentran en la azotea sin nada que los cubra del sol, sin comida ni agua, y los cuales están en los huesos y en pésimas condiciones, además de ser golpeados, a veces los usan como perros de pelea.

Finalmente señaló que ante la ausencia de una autoridad, los rescatistas ayudan a todas aquellas mascotas que son de una u otra manera violentadas, sin embargo en la actualidad económicamente no pueden, además de no tener ningún tipo de facultad ya que no son una autoridad.