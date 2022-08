IP buscará atraer industria automotriz de mil millones de dólares a Monclova

La iniciativa privada local buscará atraer a Monclova o a la Región Centro de Coahuila una industria automotriz cuya inversión supera los mil millones de dólares, anunció el presidente de Canacintra, Alejandro Loya Galaz.

El empresario indicó que se trata de una industria del ramo automotriz que definitivamente no puede instalarse en el Bajío, por la inseguridad de los estados en el centro del país.

Expuso que tendrán que hacer inercia los empresarios locales con el secretario de Economía, Claudio Bres Garza, para conseguir que la inversión se quede en la Región Centro del Estado.

Sin revelar el nombre de la empresa, dijo que se trata de una automotriz nueva que quiere entrar a México.

Agregó que en Saltillo o la Región Sureste “ya no cabe” porque no hay mano de obra disponible para más industrias, aunque existe el riesgo de que se quede en Coahuila pero no en La Región Centro, por lo que deberán hacer los empresarios locales y la Secretaría de Economía todo lo necesario para que se consiga su instalación en esta parte de la entidad.

Por otro lado dijo que el agua para las industrias locales no es tanta como pudiera pensarse. Agregó que algunas tienen sus propios pozos de donde la extraen.

Señaló que no es mucha la que se utiliza en los procesos de producción metalmecánica y agregó que es en las embotelladoras de bebidas donde más la necesitan, pero aquí no hay cerveceras ni empacadoras de jugos.

DEUDA DE AHMSA

En torno a la deuda que Altos Hornos de Mexico (AHMSA) tiene con los empresarios locales, Loya Galaz indicó que la siderúrgica ha estado pagando algo y adquiriendo y consumiendo para su producción.

Indicó que la acerera de Monclova adeuda unos 140 millones de pesos a sus proveedores y prestadores de servicios locales.

En torno a las reuniones mensuales que el secretario de economía Claudio Bres Garza les prometió, indicó que no se están cumpliendo.

Hace cuatro meses que no hay reuniones, precisó el presidente de Canacintra. Indicó que no hay intención de reclamar o exigir al funcionario estatal. “No son tiempos de pelear, debemos trabajar en equipo para lograr lo que buscamos” afirmó.

Advirtió que habrá un cambio económico a nivel mundial en unos meses, por la situación política y económica actual y dijo que se formarán tres o cuatro bloques y uno de ellos lo encabezará Estados Unidos, que es socio comercial de México.