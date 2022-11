Invitan a apadrinar a menores con cáncer en Torreón

Aracely Lara, quien forma parte de este movimiento, comentó que son 60 los menores que se apoyará, la mayoría originarios de La Laguna y otros más de estados como: Chihuahua, Durango y Zacatecas.

Se trata de pequeños que luchan contra el cáncer y otros más, contra otros padecimientos como púrpura y epilepsia.

"Nosotros lo que conseguimos es 10 regalos para cada niño, 10 padrinos para que cada uno tenga el mismo número de regalos", explicó Aracely, quien dijo que se trata de la tercera edición y que en las dos primeras la respuesta ha sido excelente, "en la pasada juntamos más de mil regalos".

Actualmente, son 30 lo niños que ya completaron sus 10 padrinos, por lo que aún restan otros 30 para lograr la meta. Los interesados en apadrinar, podrán visitar la página en Facebook de Cadena de Amigos, en donde se encuentran publicadas las fotografías de los pequeños que están aún pendientes.

Para la entrega de los regalos, los cuales no tienen un monto máximo o mínimo de costo, únicamente que no requieran pilas y no sean bélicos, podrán entregarse en dos fechas, en las que se acondicionará un centro de acopio a las afueras del IMSS 71.

Será el 11 y 16 de diciembre que se instale dicho centro de acopio en un horario de 15:00 a 18:00 horas.

Aunque también a los padrinos que ya puedan entregar sus regalos, se tienen cuatro puntos de entrega: en Campo de Claveles 740 de la colonia Campo Nuevo Zaragoza, en Torreón, con Lupita Hernández, con número 8711 896 778; Cerrada San Rigoberto 313, colonia Fuentes del Sur, con Petty Gallegos, con número telefónico 8714 529 143; también en Cerrada Lienzo Charro 122 del fraccionamiento Villas Centenario II, con Sagrario, con número de contacto 8714 080 227: y en Gómez Palacio, en Calle 36 sur número 215 esquina con Fernando Amilpa en Chapala, con Aracely, con número de contacto 8715 238 810.

La entrega de los regalos será el 18 de diciembre, en la posada que desde hace dos años se viene realizando para alegría de estos pequeños.

Para la posada ya se tienen algunas cajitas felices de McDonald's, aunque aún requieren de más apoyo para atender a los pequeños y a uno de sus hermanos, quienes también podrán acompañarlos en la fiesta.