Inviable IMSS-Bienestar: Secretaría de Salud de Coahuila

Mientras Durango se incorporó de forma voluntaria al programa federal IMSS-Bienestar cediendo incluso las nuevas instalaciones del Hospital General de Gómez Palacio, el secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal Gómez dijo que hasta ahora no es viable la transformación del sistema de salud estatal mediante dicho esquema.

"Nosotros no hemos firmado la adhesión al IMSS-Bienestar, en lo particular no lo veo fácil eso, el IMSS está difícil ahorita, acuérdense que el IMSS regular está en una forma tripartita, los empleados pagan, el patrón paga, el gobierno paga, ¿Qué va a pasar con ese grupo de gentes que es la gran mayoría?, ¿se van a diluir todos?, ¿el patrón va a seguir pagando y los nuevos (afiliados) no van a pagar?. ¿Va a querer el patrón seguir pagando o el empleado que le sigan descontando las cuotas y se va a diluir todo para hacer uno solo?, a mí se me hace muy difícil", dijo.

Además, indicó que otra duda es qué va a pasar con los Sindicatos de Trabajadores de los Hospitales Generales de los estados que se incorporen al programa del IMSS-Bienestar.

"Los Hospitales son propiedad de los estados, tienen que pasar por el Congreso y todo esto, entonces yo veo muchas cosas difíciles, si el surtimiento actual ha estado un poquito deficiente, nosotros de parte del Insabi hemos tenido un surtimiento de un 60, 65% y ha sido extemporáneo, yo lo veo difícil, no lo veo viable pero bueno, vamos a ver cuáles son los planes de la Federación, nosotros por lo pronto no le vamos a entrar", indicó.

IMSS-BIENESTAR es un programa de salud del Gobierno Federal administrado por el IMSS y su fin es garantizar el derecho pleno a la salud (medicamentos y atención médica) para quienes no cuentan con seguridad social con la transformación de los sistemas de salud estatales al citado modelo. Cabe recordar que la Federación, primero hizo la transición del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que entró en funciones en enero de 2020 y que prometía brindar servicios de salud y medicamentos gratuitos en el primero y segundo nivel a personas sin seguridad social.

La entrada del programa IMSS-BIENESTAR se dio a partir del 1 de abril de 2022 y días después, se dio a conocer que el Gobierno de Durango había cedido las instalaciones del nuevo hospital de Gómez Palacio quedando pendiente la parte administrativa.

Posteriormente, un grupo de trabajadores de diferentes áreas del Hospital General de esa ciudad se reunieron con la dirigencia de la sección 188 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS) para despejar algunas dudas pues no tenían clara la cuestión laboral y desconocían los reglamentos y lineamientos de dicho programa federal.