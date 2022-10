Investiga autoridad de Parras la extraña profanación de tumba de menor momificado

Por años, si hay una lápida que continuamente se profana en el Panteón San Antonio en el municipio de Parras de la Fuente, es donde descansan los restos de un menor momificado con más de cien año de antigüedad, pero hasta ahora, la autoridad municipal no ha logrado dar con el o los responsables.

Al respecto, el alcalde parrense, Fernando Orozco Lara, manifestó que ya se investiga a qué hora se realizan estos actos, pues resulta inquietante que estén violando las lápidas, y más que se insista en una en especial.

“En las fotos que me mandaron incluso le ponen dulces, no sabemos porque, sin embargo hay que meter guardia las 24 horas del día para evitar cualquier tipo de violaciones y actos”, indicó.

Respecto a la vigilancia del lugar, dijo que hay personal por la mañana, por la noche Seguridad Pública hace rondines tanto en panteones, como en centro comerciales, bancos y demás, por lo que principalmente en los próximos días se reforzara la vigilancia, pues se ha presentado recurrentemente este tipo de afectaciones a dicho panteón.

“Esta lapida es la que más se está abriendo, no sé porque, pero no han robado nada en el lugar donde está el menor, sin embargo hay que reforzar para que no se vuelva a repetir. Esta no es la única que se ha abierto, además de que este problema lleva años, sin embargo hay que reforzarlo, no podemos permitir que esto pase”, sostuvo.

Recalcó que ya se investiga quien o quienes lo están haciendo para saber la razón, sin embargo no han dado hasta el momento con las personas, se da mantenimiento a esa tumba, y a los pocos días vuelven a violar lo que es el concreto, sin embargo lo que está en su interior está intacto, lo cual llama la atención de las autoridades.

“Por eso queremos saber quién está haciendo eso y preguntarle porque, para saber si podemos ayudarlo con un tratamiento psicológico o que podemos hacer, no hay más daños en el panteón, solo es en esa tumba”, afirmó.

Finalmente advirtió que jamás se ha hecho una detención, a pesar de los rondines que se realizan, incluso se aumentó la estrategia que implementaron, ya que principalmente en estos meses se ve más este tipo de actos.

Por tal motivo, se buscará tener una persona que este toda la noche en el panteón para poder dar con quien o quienes estén haciendo ese tipo de daños.