Internet revive las acusaciones de presunto acoso de Aleks Syntek

Aleks Syntek fue atacado en redes sociales luego de que expresara en entrevista que le gustan las "mujeres naturales", ya que realizó comentarios negativos hacia las personas con cirugías estéticas, sin embargo, el enfurecimiento de los usuarios contra el cantante no quedó ahí, pues algunos le recordaron su pasado: En 2018, un joven de 17 años llamado Lemon Brick acusó al también productor de ciberacoso.

En el podcast "Auténtico", Syntek dijo: "Tengo un choque con esta época, sobre la belleza femenina. A mí me gustan las mujeres naturales, con poco maquillaje. No me gusta que se produzcan, no me gusta que se pongan busto falso o se pongan nalgotas o que estén todas buenotas, que se inyecten la boca.".

El intérprete de "Corazones invencibles" añadió: "Híjole no, nada de eso me gusta. A mí me gusta la belleza natural, a la mujer así como es y me atraen las chicas sencillas".

Ante esto, algunas personas en Twitter hicieron burla de las declaraciones del cantante y le reiteraron la polémica con Brick.

¿Qué pasó con Lemon Brick y Aleks Syntek?

En 2018, el joven británico Lemon Brick que, esa época, tenía solo 17 años, acusó públicamente a Alex por presuntamente mandarle mensajes inapropiados a través de Instagram.

En aquel entonces Brick publicó las conversaciones con Syntek mediante sus historias donde aseguraba que el productor lo habría llamado sexy y lindo. Posteriormente, el joven contó, a través de la misma plataforma, que Alex le había explicado que hubo una malinterpretación de los mensajes:

"Fue un chiste inocente", y le pidió que eliminara las publicaciones para evitar problemas con su familia: "tengo una familia, dos hermosos hijos y una adorable esposa, a los que estás poniendo en peligro".

Pese a que comenzaron especulaciones de que los mensajes provenían de una cuenta falsa, el británico insistió que las "pruebas" eran del perfil original de Syntek.

La noticia provocó revuelo en medios de comunicación y por supuesto en la opinión pública, lo que habría dejado resentidos a algunos seguidores.

Actualmente, en la cuenta de Brick ya no aparecen los mensajes relacionados con el cantante.

Syntek explica la polémica con Brick

En entrevista con Yordi Rosado, el cantante negó haber violentado al joven: "El tinte en que los medios, y es algo que sí me entristece, es que no me dieran el beneficio de la duda. Tienes a miles de personas usando redes y una solo persona me señala y se me vienen encima los medios, dudando de mí, la dignidad que tengo como persona".

Syntek reveló que la denuncia de acoso fue un momento fuerte para su familia, su hijo, y su mamá: "A nivel emocional fue horrible ver las notas que ponían […]. (Solo) Por una acusación de una persona, nunca pisé un juzgado, no hubo una acusación legal, no pasó nada real".

El cantante consideró que los fanáticos mexicanos no hicieron caso con respecto a las acusaciones, por lo que se sintió apoyado a diferencia de países como Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Argentina y España.

También expresó que no recordaba haber mensajeado con el británico.

"Ni siquiera me acuerdo de haber hablado con este cuate, pero soy muy pe… para usar las redes y la ca… horrible, porque todos mis asesores me dijeron quédate callado y niega, categóricamente, haber hablado a este cuate y ´tú no dijiste nada, tú no hiciste nada a cambio y mándalo al demonio´, pero yo inocentemente dije, voy a hablar con él, cómo es que quiere hacerme daño así".

De acuerdo con el relato, el productor le escribió a Lemon y le contó que tenía una bonita familia, una carrera padrísima y que no entendía por qué quería dañar su imagen, a lo que Brick procedió a publicar las imágenes nuevamente.

"Ahí se engancharon, a que yo había hablado con él. Mi esposa se enojó mucho conmigo, pero no porque crea que yo sea de veras un acosador de un chavito, si no me dijo: ´qué mal lo manejaste´. Me comentó que (yo) lo había manejado con mucha inmadurez y mucha ingenuidad".Aleks también dijo que se le cayeron conciertos.