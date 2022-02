Integrantes de Mi Barrio Colombiano hablan de sus 25 años de trayectoria; hoy darán concierto

La historia de Mi Barrio Colombiano comenzó a formarse hace 25 años. Desde entonces han escrito varios capítulos en los que, los músicos y los laguneros, han sido los principales protagonistas.

La agrupación fundada por los hermanos Neftalí y Ely Aguiñaga está consiente de que el principal motor de su éxito es el público lagunero que los ha apoyado siempre.

"Agradecemos a toda la gente bonita de la Comarca Lagunera que siempre nos lo ha dado todo. Es muy bonito subirse al escenario y ver cómo la gente canta todos los temas que hemos grabado a lo largo de estos 25 años", comentó Alicia Sifuentes, vocalista del grupo.

Alicia junto con Neftali, además de Carlos Thomas y Heriberto Salazar visitaron el programa El Sonidero Lagunero, programa semanal de esta casa editora, para hablar del concierto de sus bodas de plata que ofrecerán hoy en un antro del Bulevar Revolución.

"Estamos felices de celebrar estos 25 años de trayectoria que, se dicen fácil, pero han sido de mucho trabajo y de una gran lucha en esta carrera que es la música", comentó la cantante.

En ese sentido, Neftalí informó que han preparado varias sorpresas para sus seguidores.

"Estamos preparando cosas muy bonitas para todos nuestros seguidores. Espero y nos acompañen, estamos seguros de que se la pasarán mucho mejor".

Aguiñaga reveló que él fue quien fundó Mi Barrio Colombiano luego de que dejara de formar parte de una agrupación.

"Un día, en ese grupo me dicen, 'Muchas gracias, hasta aquí', yo no sabía qué hice mal, entonces pasa un mes y me dije, 'voy a hacer mi grupo', así que le dije a mi hermano Ely que se pusiera a estudiar batería.

"Poco a poco fuimos formando la agrupación. Ya teníamos vocalista, y ya cuando teníamos todo listo para debutar ella se salió, entonces recordé que Alicia cantaba muy bien, la buscamos después de platicar con su familia nos dijo que sí", sostuvo el músico.

Sifuentes mencionó que en los últimos meses han lanzado dos temas que de igual manera se han posicionado en el gusto de la audiencia.

"Si te pudiera mentir, es el que está sonando fuertemente en la radio y hace poco sacamos, Voy a llorar por ti, que es una colaboración con Los Rieleros del Norte, quienes nos hicieron el favor de incluirnos en un material que están preparando de aniversario".

Neftalí confesó cuáles son los detalles que destacarían en el currículum de Mi Barrio Colombiano y qué les falta por lograr.

"A pesar de ser una agrupación relativamente joven hemos superado el número de seguidores en redes sociales, algo que tenemos pendiente es poder cantar en otros países como Argentina o EUA porque allá nos escuchan bastante".

Por otro lado, Alicia informó que la pandemia les dejó una gran lección, ya que se dieron cuenta de que la música no es un trabajo estable.

"Nuestros eventos pararon y nos vimos afectados. Afortunadamente, varios de los compañeros tienen otras ocupaciones y eso sirvió para poder salir adelante".