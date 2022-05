Integrante de Grupo Pesado es internado de emergencia tras caerse del escenario

No fue hace mucho cuando Grupo Pesado se volvió tendencia en redes sociales luego de que se comenzara a circular un video en donde una fanática le tocaba las partes íntimas al líder de la agrupación, quien solo se había quedado sorprendido por el acto.

Ahora, a varias semanas una vez más la agrupación vuelve a dar de qué hablar luego de que se revelara que Luis Mario Garza, el baterista de la agrupación había sufrido una aparatosa caída luego de caer del escenario tras dar un concierto en Tamaulipas.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la agrupación dio a conocer lo sucedido y aseguraron que si bien la caída fue dura, Luis Mario ya se encontraba bien:

“Es mi tercer caída del escenario, no vi el piso”, comenzó el baterista, “estaba todo oscuro, terminé de tocar y me bajé, mi pie izquierdo ya no sintió el piso y valió madre”.

“Había unos fierros y me pegué las costillas y el brazo, de ahí en fuera estoy bien, solo con un chingo de hambre”, comentó entre risas el integrante de Grupo Pesado.

Afortunadamente todo había quedado en un fuerte susto y Luis Mario ya se encuentra recuperándose y espera que la gente asista al próximo concierto que la banda dará en Monclova este 11 de mayo.