Instructora de yoga también expone los mensajes obscenos que le mandaba Adam Levine

Las declaraciones de la modelo Sumner Stroh sobre la aventura que mantuvo por casi un año con el cantante Adam Levine parecen ser apenas la punta del iceberg.

Tras la filtración de varios mensajes que el cantante de Maroon 5 le envió a la chica, dos mujeres más salieron a acusarlo, públicamente, por haberles mandado mensajes bastante subidos de tono y con insinuaciones de tipo sexual.

Sin embargo, esta delicada situación no termina ahí; ahora la exinstructora de yoga de Levine, Alanna Zabel, también ha decidido romper el silencio y exponer al rockero por haberle generado problemas personales a causa de los textos obscenos que llegó a mandarle.

(FOTO: EL UNIVERSAL)

De acuerdo con Zabel, los hechos habrían sucedido entre el 2007 y el 2010, tiempo en el que trabajó para el cantante y que le trajo consecuencias terribles a su vida privada y a su salud: "Un día me envió un mensaje de texto diciendo: 'Quiero pasar el día desnudo contigo'. Estaba en el baño, pero mi exnovio que era muy celoso lo leyó y se enfureció", dijo la instructora.

Asimismo, reconoció que su entonces pareja llegó a agredirla y que Adam no hizo nada para remediar su actitud: "Le aseguré a mi ex que el mensaje era para la entonces novia de Adam, Becky, y fue un error. Le envié un mensaje de texto a Adam para preguntarle si ese era el caso. Adam no respondió y mi ex se puso violento, rompiéndome la muñeca", detalló.

Alanna confesó que el cantante jamás se disculpó con ella, por el contrario, cuando le reclamó por lo que había pasado, él simplemente la ignoró.

(FOTO: ESPECIAL)

Adam Levine lucha por salvar su matrimonio

Las acusaciones en contra de Levine, si bien no le han traído consecuencias legales, sí le han ocasionado graves problemas en su matrimonio con la modelo Behati Prinsloo. De acuerdo con la revista "People", la esposa de Adam, quien está embarazada de su tercer hijo, se encuentra sumamente molesta con él por las filtraciones de estos mensajes.

"Él admitió que actuó como un idiota. Sin embargo, (Behati) todavía está muy molesta", dijo una fuente cercana a la pareja.

(FOTO: ESPECIAL)

Además, explicó que el famoso está tratando de arreglar las cosas en su matrimonio, pues lo que menos quiere es destruir a su familia: "(Ella) Está 100 por ciento comprometida con su familia, él es muy comprensivo con sus sentimientos y está haciendo todo lo posible para mejorar las cosas. No quiere el divorcio", agregó el informante.