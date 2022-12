Insiste Guadiana en la unidad para vencer al PRI en el 2023

Mientras que Consejeros del Movimiento de Regeneración Nacional desconocieron el nombramiento del senador con licencia, Armando Guadiana Tijerina, como candidato a la gubernatura de Coahuila, este a su vez manifestó que todo se debe a un berrinche, lo cual solo beneficia al PRI.

Por lo anterior, Guadiana Tijerina, dijo que esto es encabezado por personas que apoyan a Ricardo Mejía Berdeja, donde a pesar de ignorar el tipo de compromisos que tengan, solo es la búsqueda de poder por el poder, sin embargo la lucha no es dentro de Morena, si no efectivamente buscar el poder pata poder servir al pueblo.

“Yo pienso que unos cuantos controlan, pero es parte vamos a decir del enojo que tuviera también desde que se anunció en México el resultado de las encuestas y que este señor, Mejía, no asistió a la rueda de prensa, porque desde ahí su berrinche”,

Recordó que con anterioridad, en un primera fase, se les explicó como serían las encuestas, por lo que se firmó un papel en donde estaban de acuerdo con la metodología, y el resultado lo iban a acatar.

“Cosa que hicimos todos pero a él no gustaron, además, yo si estuviera muy pegado en la lucha en las mismas encuestas pues yo estoy de acuerdo, pero estaba en un lejano tercer lugar definitivamente, entonces yo creo que solamente ha propiciado una división en Morena que nos afecta más a Morena y le ayuda más a los de enfrente, que son a los que le queremos ganar, queremos ganarle a un PRI que ha tenido cerca de cien años en el poder en Coahuila y que necesitamos un cambio verdadero”, sostuvo.

Una impugnación, sostuvo que no le correspondería a las autoridades del Tribunal Electoral, ya que es una lucha interna, sería a la Comisión de Honor y Justicia del mismo Morena.

“Si yo estuviera en los zapatos de él, diría pues ya perdimos aquí, pero él no, él saca la cabeza, esta como dicen en mi pueblo, tira la piedra y esconde la mano, pues no se vale, hay que hablar de frente y decir cuales son las cosas y el porque, y además, no solamente eso, si no ante el presidente le pregunto y lo hizo públicamente en la mañanera que si ya reconocía las encuestas, entonces si lo reconocía porque hace eso. Es realmente una pena que suceda eso, sobretodo en un colaborador tan cercano al presidente de la República”, señaló.

A final de cuentas, indicó que son uno cuantos, lo más importante es que la mayoría de los morenos, que espera que así sea, comiencen.

“Yo creo que de esa manera vamos a lograr la reubicación de todos ellos y vamos a la lucha para sacar al PRI, para que el PRI ya se vaya del gobierno del estatal de Coahuila, en su oportunidad, una vez que se abra el proceso el 01 de enero, pues al rato dicen que son actos anticipados de campaña y tanta cosa, y entonces no es que se abra el proceso, dicen que no hay mal que dura cien años, ni coahuilese que los aguante”, subrayó.

Finalmente, comentó que por su parte ya buscó a Mejía Berdeja, y espera que en enero esté listo para platicar, pues por su parte siempre ha estado abierto, e incluso ha llamado a la unidad no de ahorita, si no desde que inició con aspiraciones para la coordinación del Comité de la 4T.

“Desde que empecé con eso de las aspiraciones llame a la unidad a todos los aspirantes, con Luis Fernando Salazar y Reyes Flores, pues estuvimos juntos en la rueda de prensa la semana pasada, ya unificados, solamente falta Mejía, y esperemos que en enero se unifique, que es lo que debe de hacer para la lucha y ganarles al PRI en la lucha de Morena del 23”, concluyó.