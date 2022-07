Innova en negocio de las bolsas

América Durán es una joven emprendedora de 24 años que, con 70 pesos, construyó un exitoso negocio de bolsas con diseño de balón de soccer.

La idea le surgió de un momento a otro, cuando veía sus bolsas de mano y se cuestionó porqué no tenía una bolsa de balón de soccer, deporte que siempre ha sido su pasión, por lo que no tenía una bolsa con la que se sintiera tan identificada.

"Dije 'sí se puede, no sé cómo pero lo voy a hacer'", explicó, "tenía muchos balones en mi casa, con los que normalmente juego, a ese balón le hice de todo, lo pinté con aerosol, lo corté, lo cosí a mano, le hice un sinfín de cambios para ver qué era lo que se podía hacer y si era algo real mi idea".

En un ejercicio de prueba y error, siguió experimentando hasta que encontró un diseño que le gustó, pero esto le generó una nueva idea: la posibilidad de que otras mujeres lo utilicen, de modo que su necesidad de una bolsa con la que se identificara se transformó en un proyecto de negocio.

"Desde niña siempre fui muy emprendedora, vendía manzanas con chamoy, galletas, entonces esa parte de emprender como tal no me pareció tan complicada, pero sí quería que más mujeres pudieran usar esta bolsa que se me ocurrió", expuso.

Lo primero fue encontrar balones adecuados, con el diseño que ella deseaba, por lo que comenzó por crear sus propios balones, lo que le llevó mucho tiempo, materiales, conocimientos, encontrar a las personas indicadas que le ayudaran en este proceso, ahora ella decide el diseño que necesita y lo transforma en una bolsa.

"Empecé con 70 pesos, no tenía más dinero, cada vez que iba vendiendo una bolsa juntaba para hacer más volumen", explicó.

Posteriormente, lanzó la marca en redes sociales, le puso el nombre, Ambag, por América y bolsa en inglés.

La respuesta de la gente fue muy positiva, el producto gustó mucho y logró que muchas mujeres se sintieran identificadas, que era lo que América buscaba proyectar.

"En un año tenemos ya presencia nacional, internacional, poco a poco ha ido creciendo la marca, por cada una de las personas que han comprado el producto y lo han compartido en sus publicaciones, yo siento que el éxito ha sido porque la gente lo ha aceptado", dijo.

La marca está registrada ya ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

En su mensaje a los emprendedores, América recomendó que se atrevan a hacer realidad sus sueños, aunque advirtió que no es fácil y conlleva mucho estrés y frustración, pero indicó que "todo trabajo tiene su recompensa, tiene que trabajar por sus objetivos, por todos los sueños que tengan, a mi me ha sacado totalmente de mi zona de confort, he aprendido de todo sobre un balón, de temas fiscales, pero que se animen, todo el trabajo va a llevarles a sus objetivos".