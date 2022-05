Innecesario un campamento para migrantes: abogado

"Se me hace una medida no necesaria, porque hay muchos actores en la ciudad que también protegemos a las personas y que tenemos la posibilidad de darles un lugar, de perdido en dónde quedarse; pero si ellos no quieren tomarnos en cuenta, pues ya serán ellos", indicó Edgar Rodríguez Izquierdo, asesor jurídico de la Casa del Migrante de Saltillo y que presta apoyo a la Casa del Migrante "Frontera Digna" en Piedras Negras.

Lo anterior, al preguntarle su opinión sobre la medida que contempla implementar el Instituto Nacional de Migración (INM) en Piedras Negras, por lo que ha solicitado el apoyo de las autoridades locales que se les proporcione un terreno donde poder instalar un campamento o refugio temporal para los migrantes que arriban a esta ciudad fronteriza y que se prevé que seguirán llegando y que fue parte de los acuerdos de la reunión sobre seguridad y migración que se realizó el martes pasado.

Rodríguez Lozano señaló que están conscientes de la historia que lleva la Casa del Migrante "Frontera Digna" con la pandemia del Coronavirus, pues recordó que no se les ha permitido abrir; lo que consideró una situación extraña. Pues cabe recordar que, como parte de las restricciones de salud que se implementaron en marzo de 2020, fue el no permitir que se atiendan en la Casa del Migrante "Frontera Digna" a este grupo vulnerable.

Y es que, la dinámica que se tenía, es que se les permitía el acceso, utilizar los sanitarios, pernoctar hasta tres noches, además de recibir alimentos y atención médica; todo en el interior del inmueble, pero debido a la recomendaciones de sana distancia y evitar aglomeraciones, dichos espacios no fueron la excepción.

"No se nos ha consultado nada y tampoco se han acercado para ver qué necesitamos o ver si se puede hacer este albergue como la opción para que estas personas estén; entonces, eso ya depende de las autoridades, nosotros hacemos lo que podemos y defendemos a las personas en la capacidad que tenemos", fue lo que manifestó Rodríguez Izquierdo.

El asesor jurídico fue enfático en manifestar que no tienen comunicación con el Instituto Nacional de Migración (INM), recordó que hace algunos meses participaron en una reunión con instancias federales, estatales y municipales; destacando que no hubo muy buena coordinación, ni intenciones de los actores locales.

Detalló que en dicha reunión participaron el Instituto Nacional de Migración, del municipio de Piedras Negras, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).