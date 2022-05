INM rechaza colocación de alambre de púas en fronteras

El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, expresó el rechazo a la colocación –en territorio mexicano– de un muro de púas como propuso el gobierno de Texas para detener el tránsito de personas migrantes hacia Estados Unidos.

Lo anterior fue manifestaron luego de acudir a la ciudad de Piedras Negras de Coahuila, en el marco de una reunión de evaluación de la estrategia migratoria que se lleva a cabo en la frontera de esta entidad.

“La política del gobierno mexicano ha sido no al muro. No al muro tal y como lo conocemos, pero tampoco creemos y no queremos un muro de púas. En esto, es no. Encontremos otros mecanismos de coordinación para poder atender y resolver el fenómeno migratorio”, enfatizó.