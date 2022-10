Inician audiencias en Centro de Conciliación Laboral en Piedras Negras

A partir del lunes 24 de octubre, dieron inicio las audiencias en el Centro de Conciliación Laboral del municipio de Piedras Negras, considerando que hasta el pasado viernes se contaba con un total de 58 solicitudes de convenio.

Mónica Lucía Flores Valdés, titular del Centro de Conciliación Laboral, dio a conocer que este lunes comenzaron a realizarse las audiencias de las solicitudes que recibieron, que hasta el pasado viernes sumaban un total de 58 solicitudes de convenio.

Además de advertir que durante el fin de semana, tuvo conocimiento que abogados han estado generando información falsa respecto a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) y en la que refieren a trabajadores y patrones, la desaparición de la figura de la conciliación.

Con relación a la mencionada cantidad de solicitudes, Flores Valdés detalló que 48 son convenios fuera de juicio y se han iniciado con las audiencias, recordando que la legislación les establece un periodo de 15 días hábiles para citar a la primera audiencia y las notificaciones se hacen con cinco días de anticipado.

""Esta bien, está tranquilo. Las audiencias que se han llevado el día de hoy, han estado tranquilas, no hay ningún tipo de altercados o diferencias entre los participantes, que son patrón y trabajador", fue lo que manifestó Flores Valdés.

Con relación a la información falsa que se generó durante el fin de semana y que están dando a conocer abogados a los trabajadores, por lo que pidió que no mal informen a los trabajadores para tratar de sacar algún beneficio.

"Que no arreglen aquí, que porque ya no existe la conciliación, que la Junta de Conciliación ya se acabo; cositas así, mala información que no es. Lo quiero aclarar, la Junta de Conciliación sigue trabajando y nosotros somos el Centro de Conciliación, previo a un juicio", indicó Flores Valdés.

También refirió que los abogados han estado amenazando a los patrones, para que arreglen en sus despachos, pues les manifiestan que ya no existe la conciliación, refiriéndoles que dicha figura dejo de existir y por lo cual afirmó que eso, no es cierto.