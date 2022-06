Inicia regularización de autos 'chocolate' en Monclova

Óscar Martín Barrera fue el primer monclovense en regularizar su vehículo chocolate: una camioneta Chevrolet Tracker modelo 2004.

El ciudadano trabaja en una tortillería y compró el vehículo para el traslado de su familia, indicó minutos antes de realizar el trámite de regularización.

Barrera explicó que fue asesorado por una organización para regularizar su vehículo y explicó que no le cobraron, pero que dio una propina como agradecimiento.

Reconoció que hizo el pago de placas y derechos vehiculares antes de obtener la regularización, por lo que solo esperaba el registro en el Registro Público Vehicular (Repuve) para gestionar la entrega de sus placas.

El módulo del Registro Público Vehicular se ubica en el estacionamiento de Aeropuerto Internacional Venustiano Carranza, en el municipio de Frontera, en la zona metropolitana de Monclova.

A un costado se encuentra también un módulo móvil, perteneciente a la Secretaría de Finanzas (Sefin) de la Recaudación de Rentas del Estado, donde se realiza el trámite para la entrega de placas de las unidades automotrices regularizadas.

El recaudador de rentas en la región, Pablo González González, indicó que ya no se permite el pago de placas si no es mediante la presentación del documento de regularización, esto para evitar el riesgo de que se hagan pagos con vehículos que no sean sujetos al beneficio del decreto.

Indicó que en las instalaciones de Recaudación de Rentas hay un centro de información para asesorar a los dueños de automóviles de procedencia extranjera, para auxiliarlos en el trámite de la regularización.

El proceso inició en la dependencia federal a las 9:30 de la mañana, hora en la que el portal de Internet del registro público vehicular inició las citas.

Personal del módulo explicó que la página de Internet establece las citas cada 15 minutos, de tal modo que en ese lapso de tiempo se deben presentar los documentos, hacer la revisión vehicular, capturar los datos registrales y realizar los pagos correspondientes para tramitación de la constancia y su recepción de placas.