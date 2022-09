Inicia reactivación de pozos de agua afectados por avenida del Nazas en Torreón

Se reanudó ya uno de los tres pozos de agua potable en Torreón que sufrió filtraciones de sedimento por la avenida del Río Nazas, los otros do serán puestos en marcha nuevamente en los próximos días y de acuerdo a las especificaciones de la propia área técnica.

Así lo informó durante este jueves el gerente general del Simas Torreón, Lauro Villarreal, quien señaló que se trata de un proceso en el que se busca restablecer el servicio de agua potable “lo más rápido posible”, por lo que se irán conectando los pozos restantes conforme exista la viabilidad necesaria y una vez que se verifiquen las condiciones físicas de los mismos.

Hasta el momento ha dado como resultado 6 fallas

“Uno ya está abierto, el pozo Victoria y que fue el último que inauguramos, ya está abierto, faltan dos por abrir, nosotros habíamos pensado que miércoles o jueves, pero se va a cambiar esto para el sábado… Están en la colonia Victoria los otros dos pozos, uno ya está abierto, es el que surte el Tanque Nazas, los otros dos el sábado a más tardar ya están abierto”.

Villarreal además afirmó que se les realizó una evaluación preliminar a los tres equipos, pero en ninguno de los casos pudieron detectar alguna afectación, o bien, algún elemento de daño menor que pudiera ameritar reparaciones o modificaciones físicas.

De la misma manera se refirió a la red de distribución de agua potable en la zona Poniente, misma que tampoco sufrió daños hasta este jueves, esto pese a que sí se detectaron abras y otras anomalías en terrenos de la colonia Plan de Ayala de parte de la Dirección de Protección Civil.

“No, nosotros no tuvimos ningún problema, no hubo afectaciones de ese tipo, el agua era muy poca y los márgenes del río no surtieron efecto en ese tema”, señaló el jefe del organismo de aguas.

Cabe recordar que, desde el pasado fin de semana comenzó a correr el agua de nuevo por el lecho del Río Nazas en la zona urbana de Torreón, lo anterior ocasionó que se detectaran sedimentos en el agua suministrada en los tres pozos de la colonia Victoria, lo que obligó a las autoridades a detener su funcionamiento regular.

A la par de dicha determinación se ordenó activar un programa emergente de entrega de agua purificada en bolsas para quienes pudieran requerir el apoyo, esto ante la poca viabilidad física de enviar camiones tipo pipa a las calles de las colonias que se quedaron sin el abasto en sus tuberías.

Desde entonces se ha mantenido dicha estrategia, aunque durante el mismo jueves se reportó ya la reactivación del primer pozo, siendo hasta este sábado cuando puedan estar listos y operando al cien por ciento los otros dos equipos.