Sí detectamos algunas abras... No hay riesgo: Protección Civil de Torreón sobre avenida del Nazas

El jefe de Protección Civil de Torreón, Jorge Luis Juárez, confirmó este jueves que finalmente se detectaron algunas abras en las colonias cercanas al lecho del Río Nazas, especialmente en la colonia Plan de Ayala y en el mismo lecho del río; no obstante descartó que las mismas representen algún peligro para la población que vive en las cercanías.

Señaló el funcionario que hasta ayer miércoles en la mañana se seguían realizando recorridos de la corporación a su cargo en los márgenes del Nazas, del lado de Torreón, sin embargo con el paso de las horas se comenzaron a reportar algunas abras en la colonia Plan de Ayala y otras más en el propio lecho del Nazas, resultando en 6 fallas del suelo que de inmediato fueron señalizadas y delimitadas para evitar algún incidente entre la población.

"Estamos trabajando porque el día de ayer al mediodía, un poquito más tarde del mediodía nos dimos cuenta de unas abras, esas abras son las que siempre se forman, en lo que es la Plan de Ayala, desde ayer estamos trabajando en coordinación con lo que es Obras Públicas para darle seguimiento importante, vamos a estar monitoreando esta parte y también estamos monitoreando toda esta parte de la vista Hermosa, es donde más pudiera generar algún tipo de riesgo, tenemos 3 (abras) sobre lo que es la calzada del Río Nazas, están ahí fuera de la colonia, sin embargo obviamente se le tiene que dar todo el respeto... Monitoreamos nada más es aparte que no se corra hacia las casas, ya ayer se notificó a los vecinos sobre el riesgo".

Señaló Juárez que las otras 3 abras se encuentran en el lecho del Nazas, lo que hasta el momento ha dado como resultado 6 fallas que incluso han comenzado a rellenarse con material diverso, proceso que seguirá en los próximos días y una vez que la humedad vaya cediendo ante el cierre de las compuertas de la Presa Francisco Zarco que ya se ejecutó.

"Ahorita no hay ningún riesgo sobre las casas, pero vamos a seguir monitoreando porque sabemos que es un riesgo, desde ayer acordonamos y hay gente ahí... No hay riesgo por el momento, pero estamos muy pendientes de que no pase nada más grave", indicó el jefe de Protección Civil.

De la misma forma pidió a la población de la zona no acercarse a dichas fallas, abstenerse de ingresar al lecho del Río Nazas y evitar de la misma forma sus márgenes, toda vez que la humedad del suelo es alta y pudieran generarse más abras que representarían un riesgo elevado de lesión o hasta pérdida de la vida; en todo caso afirmó que se cuenta con una coordinación permanente con Policía de Torreón, cuyos agentes vigilan que ninguna persona pase cerca de las áreas afectadas o ingrese al agua del Nazas.