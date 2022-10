Inicia GM Ramos Arizpe paro técnico por falta de semiconductores

Alrededor de tres mil trabajadores de la planta Ensamble de General Motors en Ramos Arizpe iniciaron este lunes un paro técnico de dos días ante la falta de semiconductores (microchip), mismos que tienen la opción de laborar con el 55 por ciento de su salario, o tomarlos a cuenta de vacaciones.

Jesús Berino Granados, secretario Adjunto de la CTM en Coahuila, dijo que de nueva cuenta GM lleva a cabo este lunes y martes un paro técnico por falta de estos microchips, sin dejar de reconocer que el sindicato al igual que el Comité Ejecutivo, lograron platicar con la empresa para que esto se dé de forma opcional.

Jesús Berino Granados, secretario Adjunto de la CTM en Coahuila.

“La empresa no tuvo ninguna objeción en virtud de que como ellos dicen si el trabajador nos responde, nosotros tenemos que responderle al trabajador, por lo que los que quieran vacaciones van a agarrar sus dos días de vacaciones, los que no quieran vacaciones estarán ahí con el 55 por ciento de su salario más el cien por ciento de las prestaciones”, afirmó.

No obstante, dijo que no se puede confirmar o descartar otro paro técnico antes de que concluya el año, ya que no está en manos de la empresa ni del sindicato, es la falta de los microchip que mientras no lleguen, se continuará almacenando mucho automóvil por esta causa.

“Ojalá y no se prolongue esto, pues aunque nuestra gente recibe el cien por ciento de prestaciones y el 55 por ciento de su salario, no es lo mismo que recibir el cien. Son al menos tres mil trabajadores, algunos se van a quedar a trabajar. Ahorita también se están haciendo algunas adecuaciones, entonces no será el total pero si la mayoría de la gente”, concluyó.