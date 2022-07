Ingrid recogió a sus hijos de la escuela para decirles de la muerte de su papá Fernando del Solar

La partida de Fernando del Solar ha roto los corazones de muchos amigos y seguidores que admiraban al conductor argentino, seguramente, su exesposa, Ingrid Coronado, también está pasando un difícil momento, pues tuvo que comunicarles a sus hijos Luciano y Paolo la muerte de su padre.

La comunicadora Pati Chapoy informó en su programa "Ventaneando" que Coronado no la estaba pasando nada bien, pues tuvo que ir por sus hijo a la escuela para informales del fallecimiento de su papá.

"Imagínense por lo que está atravesando Ingrid, fue a recoger a sus hijos a la escuela para enterarlos del fallecimiento de su papá", comentó con Chapoy con el resto del equipo del programa.

Pati detalló que Coronado iba a estar ayer como invitada en el programa, sin embargo, ante la fatal noticia de la muerte de su exesposo Fernando del Solar, se comunicó con "Ventanenando" para avisar que no le sería posible asistir.

"En la mañana, cuando sucedió (el fallecimiento), Ingrid se comunicó con nosotros para decir que no podía venir al programa. Imagínense por lo que está atravesando ella", explicó la presentadora.

Fernando e Ingrid fueron pareja, en 2008 comenzó su romance en medio de la polémica porque en aquel momento ambos tenían una relación y él estaba a punto de casarse. Tuvieron dos hijos y las cosas funcionaron hasta que a Del Solar se le detecta cáncer en 2012, desde entonces la relación comenzó a desgastarse hasta que llegó el divorcio.

¿El cáncer de Fernando fue el motivo del divorcio?

El 31 de octubre de 2016, "Historias Engarzadas" subió a youtube una entrevista con Ingrid Coronado, cuando Mónica Garza le pregunta el motivo de su separación, Coronado dijo, "(Me divorcié) porque él me lo pidió. No es fácil llevar una enfermedad, pero ese no era el problema. Había otros factores externos que son los que hacían que la relación entre él y yo fuera complicada y empezaba a ser cada vez más desgastante".

Ingrid declaró que uno de esos factores fue la difícil relación que llevó con la familia de Solar, "la sensación es como que no le gustaba que fuera pareja de su hijo".

Maggie Hegy, quien es amiga de la conductora explicó que la relación familiar sólo era cordial puesto que se percibía un cierto celo hacia Ingrid, además, dijo que recibió tratos incómodos, como que no la saludaban, o le hacían caras, situación que le hizo saber a su expareja.

"Yo no quise que me controlaran de la forma en que ellos hubieran querido, son una familia muégano que les gusta estar siempre juntos, que quieren estar toda la semana juntos y pues yo tengo otras miles de cosas que me gustan" expresó la conductora.

Asimismo, Coronado detalló que hubo un momento en que la familia del actor tomaba las decisiones.