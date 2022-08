Ingrid Coronado exigiría a Anna Ferro desalojar departamento donde vivía con Fer del Solar

Las cosas para Anna Ferro no parecen mejorar en lo absoluto, y es que después de que Fernando del Solar falleciera, ha iniciado una batalla campal con la exesposa del conductor, Ingrid Coronado, quien, se presume, está tratando de sacar a Anna de su departamento.

De acuerdo con varios medios, entre ellos Terra, se ha informado que la exconductora de Venga La Alegría está desalojando a Anna del departamento en el que vivía con Fernando del Solar antes de morir.

“El departamento donde vivía Fernando, en Cuernavaca, es un departamento que está a nombre de Ingrid, y ahí vivía Fernando con su esposa, la señora Anna Ferro”, comienza Claudia Ramírez, abogada de Coronado.

“Ingrid no peleó para que se salieran ni él ni la señora Ferro, así los dejó vivir ahí, no le pagaban renta y la propiedad era de ella (...) Ella (Anna Ferro) va a tener que entregarle la propiedad a Ingrid, no va a quedar de otra”, sentenció.

Cabe destacar que estas declaraciones vienen después de que se diera a conocer que Anna tendría que costear la manutención que le tocaba a Fernando del Solar sobre sus hijos, esto debido a que se pagaban de las propiedades que el conductor argentino dejó.

“Cuando una persona muere, pues se tiene que hacer antes el juicio de sucesión, ver el testamento, el que ninguna de las partes se puede negar por los derechos de los menores... Los adeudos y las pensiones se van a cobrar de los bienes que haya dejado el fallecido, no de los abuelos, ni ningún otro familiar, es de las mismas propiedades que tenga”, mencionó Ana María Alvarado en el programa Sale el Sol.