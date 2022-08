Inflación triplica el costo de las colegiaturas en julio

Para Alejandra Morales, el regreso a clases implicará un desembolso mayor que en 2021, pues con la educación a distancia no gastó en uniformes y ahora sí. "Subieron las colegiaturas y, además, una de mis hijas pasó de primaria a secundaria. En la escuela no hay ciclo escolar que no perdonen, siempre suben las colegiaturas, aunque ya no hago cuentas porque me espanto", expuso la madre de familia.

Aseguró que este año habrá reciclaje de uniformes: "Mi hija va a heredar los uniformes de su hermana. Ahora cambiaron las reglas en la escuela y podrán llevar pantalones de mezclilla". Sin embargo, "los cuadernos no se podrán reutilizar porque hay que comprar más para secundaria y preparatoria", dijo. Para el ciclo escolar 2021-2022, la inflación de las colegiaturas será de casi el triple de lo visto en el ciclo 2020-2021.

Cifras del Inegi muestran que la educación privada se encareció en promedio 3.3% en julio, frente al mismo mes de 2021, cuando aumentó 1.2%. Las colegiaturas que más subieron son a nivel bachillerato, con un aumento de 4.4%, le siguen las universidades, cuyo incremento fue de 3.5%. Un año atrás, las mismas se elevaron 1.4% y 0.4%, en ese orden.

Por la pandemia y el menor ingreso de las familias, hubo una disminución en la matrícula de escuelas particulares. "Pasamos por una situación bastante difícil, perdimos matrícula y hay rezago porque de cada 100 niños que entran a primaria, sólo 37 llegan a educación superior y por eso manejamos colegiaturas e inscripciones accesibles", explicó María Luisa Flores, presidenta de la Alianza para la Educación Superior (Alpes).

"Como instituciones particulares hemos determinado no incrementar ni las colegiaturas ni cuotas de inscripción" para este ciclo, al menos en la 138 instituciones con 638 planteles que conforman la alianza, dijo. Este ciclo escolar se prevé una recuperación en el número de estudiantes inscritos.

Expuso que la matrícula en 2021, en comparación con 2019, bajó entre 18% y 22%, pero espera alcanzar 4 millones 300 mil estudiantes este año. María Luisa Flores comentó que este regreso a clases será híbrido, por lo que se requieren inversiones en las escuelas.

Por ejemplo, "para nuevas pedagogías y sistemas. Implica nueva y real capacitación para docentes de aquí en adelante. El segundo gasto es la parte de internet y conectividad. Hablo de tener herramientas e instrumentos para poder estudiar, tablets y computadoras... Se necesita banda ancha que pueda soportar que todos los alumnos se puedan conectar, eso tiene un costo también grande", señaló.

En su opinión, también se requiere de visión: "Es todo lo que llamamos big data, contar con una plataforma que pueda soportar todo el proceso educativo de un estudiante, desde que se inscribe hasta que termina". Además, se deben renovar las instituciones físicamente para atender la educación híbrida, porque no todos los estudiantes regresarán presencialmente, lo que abre espacios para personas que viven en otras ciudades o que discapacitados puedan estudiar a distancia, señaló.

Para la líder de la Alpes, hay que renovar los espacios de las instituciones, reconvertir las aulas que sobrarán, porque no todos los estudiantes regresarán de manera presencial. De las 32 entidades federativas, 28 reportaron una carestía de colegiaturas el mes pasado, de acuerdo con el Inegi.

Campeche anotó un incremento de 6.3%; casi el doble de la media nacional de 3.3%. Le siguió Nuevo León, donde las cuotas subieron 6%, y en tercer lugar se encontró Baja California Sur, con 5.4%.