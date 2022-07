Inflación en México rompe barrera del ocho por ciento

La inflación general anual se ubicó en 8.16 por ciento en la primera quincena de julio, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), por lo que resulta indispensable que las familias hagan rendir el dinero y realicen compras responsables.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda planear sus gastos mensuales, para lo que se requiere conocer a cuánto ascienden sus ingresos mensuales. Piense antes de comprar, lo mejor es comparar precio y calidad. No se deje llevar por el consumismo, existen fechas en el año que incitan a comprar sin razonar.

Procure no ser víctima de la moda, pues existen productos que podrían elevarse en costos por contener el personaje del momento. Consuma alimentos frescos y naturales. Pague lo justo, los productos que se ofertan en los establecimientos de comercio se realizan en cooperativas donde los trabajadores tienen un sueldo digno.

No desperdicie recursos ni energía, cierre la llave de la regadera mientras se enjabona, lo mismo al afeitarse o lavarse los dientes, desenchufe también aparatos electrónicos que no utilice, utilice lámparas ahorradoras, use su lavadora con cargas completas. No adquiera mercancía robada o de contrabando, estos productos suelen salir defectuosos y en esos casos no habrá a quién reclamar.

Evite los productos de usar y tirar, adquiera aquellos que se les pueda dar una segunda vida útil. Denuncie cualquier abuso, ya sea un mal proveedor o presentador de servicio, ejerza los derechos que tiene como consumidor y busque orientación en la Profeco.

PLAN PARA HACERLE FRENTE

En el marco del entorno inflacionario provocado por la crisis del COVID-19, la recuperación de la demanda repentina y la guerra entre Rusia y Ucrania, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emite diversas recomendaciones y sugiere adoptar un plan para enfrentar la inflación, se persigue el objetivo de que toda la familia esté consciente e involucrada en la situación económica para aportar a los ingresos del hogar, así como revisar y reducir los gastos de manera comunitaria, es decir, adecuar los hábitos de consumo.

Elabore un presupuesto familiar con el detalle de ingresos y gastos. Hecho lo anterior, no tome una decisión de compra hasta que haya comparado precios y calidad. Independientemente de que la compra sea física o electrónica, elabore una lista de productos necesarios. De oportunidad a las marcas más económicas que garanticen una buena calidad, aunque no sean las que acostumbra.

Tenga cuidado con algunas ofertas. También sea precavido con los meses sin intereses. Haga un análisis detallado de gastos prescindibles, pequeños y recurrentes, también llamados "gastos hormiga". Otra buena estrategia para afrontar la inflación es anticiparse a la compra de bienes o productos que una familia necesitará en un futuro próximo. Postergue gastos no indispensables mientras el entorno inflacionario permanece.

Entender el significado y las consecuencias de la inflación, ayuda a establecer objetivos financieros claros para tomar mejores decisiones y hacer inversiones que generen beneficios para todo el núcleo familiar.