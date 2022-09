Infidelidades de celebridades de Hollywood más escandalosas

El brillo de Hollywood deja solamente ver el "perfecto" estilo de vida de los famosos, en medio del glamour, las alfombras rojas y los millones de dólares que ganan por cantar, actuar o ser estrellas de redes sociales, nadie pensaría que los famosos tienen que lidiar con problemas personales; sin embargo, al final del día, son seres humanos.

Si hay algo deslumbra y encanta, es cuando los famosos tienen relaciones mediáticas, en las que se les puede ver muy acaramelados en todos los eventos, pero no todo es miel sobre hojuelas, ya que algunas de las parejas favoritas del público han llegado a su fin por infidelidades. Algunas otras han dado vuelta a la página y siguen juntos.

El más reciente escándalo es el que enfrenta el cantante de Maroon 5, Adam Levine, quien vive en medio de la controversia tras una supuesta infidelidad.

Una modelo de 23 años de edad, Sumner Strohl, acusó en redes sociales de infiel al intérprete de Lost Stars.

La polémica que envuelve al exCouch de The Voice surge luego de que la joven aseguró en TikTok que mantuvo relaciones con el cantante a espaldas de su esposa, la modelo de Victoria's Secret Behati Prinsloo. Desde el 2014, Adam y Behati están casados y son una de las parejas más queridas por el público.

En medio de estos rumores, el también actor se pronunció, señalando que si había hablado "de forma coqueta", aunque aseguró que no tuvo una aventura, aunque sí que "crucé la línea durante un periodo de mi vida del que me arrepiento".

Kristen Stewart

La ruptura de Kristen Stewart y Robert Pattinson fue una de las más sorprendentes de la década pasada. La pareja se había convertido en una de las relaciones más queridas y mediáticas. Su fama como pareja fue resultado que su romance saltó la pantalla grande de la saga Crepúsculo, una de las franquicias cinematográficas más populares de todos los tiempos.

Ambos, acapararon portadas de revista, pero, antes de que llegara a la pantalla grande la última entrega de la saga: Amanecer Parte 2, en noviembre de 2012. El 12 de julio del mismo año, la revista US Weekly captó a Kristen engañando a su entonces novio, Robert Pattinson, con el director de Blancanieves y el Cazador, Ruper Sanders. La pareja puso fin definitivo en el 2013.

En ese entonces se habló de que Kristen había sentido celos porque Robert había estado en contacto con una excompañera de trabajo.

Al final, el camión de mudanzas se hizo presente y Pattinson sacó del domicilio que compartían todas sus cosas.

La controversia fue tal que para la secuela de Blancanieves, llamada El cazador y la reina de hielo, el estudio acordó que ni el director ni Kristen regresaran.

Khloé Kardashian

La influencer y empresaria Khloé Kardashian vivió un gran episodio de infidelidad con Tristan Thompson, en medio de un romance consumado. Cuando la hermana de Kim Kardashian estaba embarazada de nueve meses de la estrella de la NBA. Se dio a conocer que Thompson le fue infiel a Khloé luego de que apareció besando a otra mujer en un club nocturno en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, la empresaria perdonó a Thompson, pero volvieron a pasar por una mala racha cuando se dio a conocer otro escándalo de infidelidad.

Fue en febrero de 2019, que se dio a conocer que Tristan engañó a Khloé con la que era entonces mejor amiga de su hermana menor, Kylie Jenner.

El duro momento que vivió Khloé quedó grabado en la temporada 16 del reality Keeping Up With The Kardashians.

"Simplemente, apesta que tenga que ser tan público… No soy solo un programa de televisión. Esta es mi vida", dijo entonces Khloé.

Aunque estuvieron distanciados, en el 2020 se reconciliaron, principalmente por el bien estar de su hija True Thompson.

Khloé había dejado claro que quería dejar el escándalo atrás y darse una nueva oportunidad con Thompson, sin embargo, en el 2021 la pareja volvió a separarse.

En diciembre de 2021 surgió un nuevo escándalo, ahora, no solo se trataba de una infidelidad, sino que Thompson era padre de otro niño, con la modelo Morealee Nichols, hijo que fue concebido mientras seguía con Khloé.

La relación concluyó en juntos educar a sus hijos, pero el romance definitivamente concluyó.

En julio del 2022, se reveló que Khloé y Tristan esperaban un segundo bebé, esta vez a través de una madre subrogada. Aunque fue concebido antes de la ruptura definitiva.

Hace unos días Khloé mostró por primera vez al bebé en fotografías.