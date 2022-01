Indigna poda de árboles en Centro de Saltillo

A través de redes sociales, la organización "The Secret Cactus Society" lamentó la poda de árboles realzada en un área de la zona Centro de Saltillo, la cual aseguró se hizo de forma indebida.

Informó que los árboles colocados en el exterior de un histórico inmueble de cantera original, fueron podados para dar paso a lo que será, según vecinos del lugar, un hotel.

Se trata de la antigua casa ubicada en Ramos Arizpe y la calle Morelos, en el Centro Histórico de Saltillo.

"Alrededor de 15 árboles dejaron de existir para dar pie a lo que nos contaron los vecinos, será un hotel, de esos que usan el concepto mainstream llamado 'boutique'. Los árboles Cipreses tienden a no molestar a nadie, crecen con raíces a profundidad, pueden pasar y comprobar que el asfalto no está levantado, no son voluminosos, así que tampoco impedían el paso por la banqueta, tampoco son húmedos como para dañar paredes", destacaron.

Explicaron que el artículo 45 del reglamento del Centro Histórico señala que "Los arboles cuyo diámetro del tronco sea mayor de 7.5 centímetros no podrán ser derribados, talados o trasplantados, sin contar con previa autorización expedida por la instancia competente. Quien destruya intencionalmente un árbol del Centro Histórico se hará acreedor a las sanciones que establezca la ley".

Por lo anterior consideraron que la tala no estaba permitida y no se trató de tala de una temporada.