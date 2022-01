Indigencia aumenta en Monclova

El número de indigentes y de adultos mayores en abandono se incrementó en los últimos meses, indicó Juan Francisco Vielma de León, director del Instituto Generando Vida A.C., albergue que asila quienes viven en situación de calle.

“Homy Vielma” como se le conoce al activista social, explicó que en los últimos meses y el número de gente que vive en situación de calle se incrementó de manera notable.

Aclaró que no hay una estadística del número de personas sin hogar que deambulan por Monclova, pero sostuvo que son más, y él y la ONG que encabeza hace lo posible por asistirlos.

Explicó que la mayor parte de los casos son gente que abandona sus hogares en Monclova y algunos pocos, que llegan a la ciudad, aunque uno de cada tres son adultos mayores que están solos o fueron abandonados por su familia.

Sostuvo que todas estas personas se encuentran en situación emocional precaria y con una fuerte depresión, por lo que no sólo requieren de ropa, comida y cobijo, sino de calor humano para recuperarse.

El Instituto Generando Vida, explicó Homy, no cuenta con presupuesto gubernamental, y opera con donativos y apoyos de la sociedad.

Explicó que de acuerdo sus posibilidades sale a las calles a rescatar indigentes y adultos mayores, a quienes invitan a su asilo, donde les ofrecen apoyo emocional, ropa, alimentos, cobija y techo.

Los baña, les corta el cabello, los rasura y les realiza curaciones si presentan heridas.

“Atiendo a unos tres (indigentes) por día en la calle, pero muchos no se quieren venir (al Instituto) o no los puedo atender porque son enfermos mentales y podrían causar problemas a los abuelitos que tengo”, explicó.

Agregó que la institución sólo recibe varones, porque Juan Francisco Vielma de León es la única persona que atiende a los ahí albergados, y sólo hay hombres.

“No hay enfermeras ni personas de sexo femenino que me apoyen. No tengo ni apoyo de personal de servicio masculino. No tengo un área para recibir mujeres y me sería muy difícil rescatarlas (de la calle), asearlas y atenderlas” dijo.

Agregó que “hay riesgo de que por una mala interpretación, o una acción o actitud en contra de las mujeres de alguno de los abuelitos u otras personas aquí alojadas, se genere un problema y clausuren el albergue”.

Indicó por otro lado que algunas empresas y comercios, así como ciudadanos aportan donativos en especie como alimentos, ropa, cobijas y medicamentos, y en efectivo para el pago de los servicios del hogar, y es del modo en el que funciona de manera precaria el Organismo No Gubernamental.

Agregó que el director de Protección Civil del Ayuntamiento, Agustín Ramos Pérez, apoya a la ONG, pese a no tener algún programa para auxiliar a la institución de beneficencia.

Indicó que sería muy positivo encontrar apoyo en las autoridades estatales y federales de manera periódica, para garantizar un mejor nivel de vida de las personas a las que Generando Vida ayuda.