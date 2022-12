Incremento de COVID-19 en el país no es sexta ola, señala José Narro Robles

A pesar de que los casos de COVID-19 se han incrementado en todo el país, el ex secretario de Salud Federal, José Narro Robles, dijo que aún no se puede considerar estar en una sexta ola de contagios, incluso a nivel mundial.

En ese sentido, el también ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que se están incrementando los casos de COVID en el país, e incluso en algunas entidades federativas.

“Sin embargo, aún no podemos decir que estamos viviendo la sexta ola, pero además si hay una diferencia importante, y es que están circulando otro tipo de virus, no es solo el SARS-CoV-2, sino también el virus de la influenza y el virus sincitial respiratorio, entre otros”, afirmó.

Por tal motivo, advirtió que se debe tener mucho cuidado y en la medida posible en los sitios cerrados, ir manteniendo algunas medidas de higiene, de distanciamiento, de uso de cubrebocas donde no hay ventilación.

De acuerdo con el panorama actual, no se descarta la posibilidad de nuevos refuerzos, ya que los virus resultan ser distintos.

“Todos sabemos que hay vacunas que tienen, por ejemplo la de la influenza, cada año hay que aplicársela porque cambia el tipo de virus, porque la protección no dura tanto tiempo, no hay toda la experiencia en el caso de COVID, pero sin duda alguna vamos a tener que ir a los refuerzos, probablemente anuales o bianuales, entonces si tendrá que formularse las vacunas con las nuevas sepas que están afectando a la población, las que hoy circulan de COVID, del SARS-CoV-2, no son las mismas del origen del 2020”, concluyó.